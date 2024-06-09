РФ добудувала нову залізницю: Жирохов розкрив, що готують росіяни

Військовий експерт заявив, що все російське угруповання тримається на залізничних перевезеннях.

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РФ готує нову залізну дорогу від Ростова до захопленого Криму / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Главред, скріншот: deepstatemap,

В інтерв'ю Главреду військовий експерт, історик і журналіст Михайло Жирохов проаналізував те, що росіяни проектують нову залізну дорогу від Ростова до захопленого Криму і пояснив, наскільки це посилить російську логістику.

"Нову залізницю росіяни вже добудували. Це потужне посилення їхньої логістики. Ключові елементі залізниці важко вразити. Удари завдаються, але інформація про це з певних причин не потрапляє до офіційних звітів Генерального штабу", - пояснив Жирохов.

Він також акцентував увагу на тому, що все російське угруповання тримається на залізничних перевезеннях.

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"Рокадна дорога, яка тягнеться до лінії фронту, це завжди величезне підсилення логістики і забезпечення. Залізниця працює, можливо, не так добре, як противнику б хотілося, але перші потяги вже пішли. Посилюються російські угруповання на південно-донецькому і херсонському напрямках. На жаль, цей транспортний коридор стає для нас великою проблемою", - пояснив експерт.

Хто такий Михайло Жирохов? Михайло Жирохов – український історик та журналіст. Народився 19 листопада 1974 року в місті Комсомольске Донецької області. Автор близько 300 друкованих праць, які були опубліковані у виданнях України, Чехії, Сербії, РФ та інших країнах. Спеціалізується на конфліктах на пострадянському просторі та історії авіації, пише Вікіпедія.

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