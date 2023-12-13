Україна має шанс на допомогу: роботу Конгресу продовжено ще на тиждень - нардепка

Напередодні лідер республіканців у Сенаті заявив, що Вашингтон не встигне затвердити військову допомогу Україні до Різдва.

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Байден готовий на поступки в обмін на допомогу Україні /Колаж: Главред, фото: 115 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, Офіс президента

Роботу Конгресу США продовжено ще на тиждень - до 21 грудня замість 15 грудня, що дозволяє законодавцям устигнути затвердити подальше фінансування України до різдвяних канікул.

Як зауважила у Facebook нардепка Олександра Устінова, імовірно, демократи готові йти на поступки після зміни переговорника з республіканцями.

"Кажуть, що Байден після зустрічі з Зеленським теж сказав іти на поступки", - пише Устінова. відео дня

Депутатка наголосила, що в України з'явився шанс, що допомога США буде все ж таки затверджена.

Підтримка України Заходом падає

США досі не можуть домовитися про подальше фінансування Української держави в умовах російського вторгнення. Республіканці вимагають від Адміністрації Байдена зайнятися внутрішніми проблемами Америки, в першу чергу - міграційним питанням, а наближені до Трампа конгресмени стверджують, що Україна все одно не переможе, тому повинна "віддати частину територій" Росії.

12 грудня після зустрічі з Зеленським лідер Республіканської партії у Сенаті Мітч Макконнелл заявив, що парламентарі не встигнуть затвердити допомогу Україні до Різдва.

"Все, що я сказав, це те, що практично неможливо, навіть попри досягнення угоди, розробити його (законопроект - Главред), провести через Сенат, провести його через Палату представників до Різдва", - сказав він журналістам.

Водночас американський президент Джо Байден наголосив, що готовий до компромісу із республіканцями щодо кордону, щоб вони розблокували голосування про фінансування підтримки Української держави.

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