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Україну накриє хвиля відключень електроенергії: як діятимуть графіки 18 липня

Руслана Заклінська
17 липня 2024, 18:20
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В різні години доби українцям вимикатимуть електроенергію одночасно для двох, трьох та чотирьох черг.
Україну накриє хвиля відключень електроенергії: як діятимуть графіки 18 липня
Графіки вимкнення електроенергії на 18 липня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У четвер, 18 липня, в Україні протягом всієї доби будуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії. Обсяги обмежень для українців будуть різними. Про це повідомило Укренерго.

За даними Укренерго, з 00:00 до 5:00 діятимуть дві черги відключень. З 5:00 до 16:00 і з 22:00 до 24:00 графіки обмежень світла застосовуватимуть для трьох черг.

"З 16:00 до 22:00 обленерго задіють чотири черги відключень одночасно", - зазначили у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Україну накриє хвиля відключень електроенергії: як діятимуть графіки 18 липня
Як зекономити на електроенергії / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини за темою

Як повідомляв Главред, у середу, 17 липня, Енергоатом повідомив про підключення до енергомережі енергоблока-тисячника після планового ремонту і перевантаження ядерного палива. Це покращить енергосистему України в умовах складної ситуації.

Також директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко передбачає, що ближче до осені графіки відключень електрики в Україні можуть стати менш жорсткими. Зниження тривалості відключень можливе вже з наступного тижня, коли спаде аномальна спека.

Крім цього, мобільні оператори повинні забезпечити мобільний зв’язок протягом 10 годин при відключенні електроенергії. Також до 1 вересня цього року вимагається забезпечення функціональності усіх міжнародних центрів комутації протягом 72 годин під час відключення світла.

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свет Укренерго відключення світла електроенергія
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