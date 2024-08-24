Українські військові весь полон ховали український прапор: неймовірна історія

У День Незалежності Україна повернула з російського полону 115 захисників.

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Українські військові весь полон ховали український прапор / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

У День Незалежності, 24 серпня, відбувся новий обмін полоненими. Додому з російського полону вдалося повернути 115 військових. Деякі українські захисники пройшли весь полон з українським прапором. У Мережі з'явилось дуже чутливе відео.

Український військовий після повернення розповів, що заховав у рукаві шеврон з українським прапором і пройшов з ним через весь полон. Він зміг повернутися додому і привіз із собою цей прапор.

Ще один захисник також привіз додому наш прапор.

відео дня

"Я привіз його в кишені тут. Знайшов, навіщо його там залишати. Рідненький наш прапор", - сказав він.

Дивіться відео з українськими військовими, які повернулись з російського полону:

Українські військові весь полон ховали український прапор / фото: скріншот

Обмін полоненими - останні новини

На початку серпня Україна розпочала операцію в Курській області, захопивши, за різними даними, тисячі російських військовослужбовців у полон. Відтоді президент Володимир Зеленський регулярно звітував про поповнення обмінного фонду.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про переговори між Києвом і Москвою щодо обміну полоненими.

24 серпня стало відомо, що Україна і Росія провели масштабний обмін полоненими. Усі 115 врятованих цього разу - солдати, сержанти і матроси. Росії натомість віддали російських строковиків.

Зокрема, Україна звільнила 9 незаконно Росією засуджених захисників. Звільнено військових моряків і трьох прикордонників, а також 82 захисників Маріуполя (з них пів сотні захищали "Азовсталь"). Також додому повертаються 6 нацгвардійців із гарнізону охорони Чорнобильської атомної станції, військовослужбовці, які захищали Київську, Донецьку області, Херсон і Луганщину.

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