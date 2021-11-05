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Українські солдати в Старомар'ївці: у Генштабі ЗСУ відповіли на фейк РФ

5 листопада 2021, 07:43

Українські воїни в селі Старомар'ївка не перебували, стверджує Сергій Шаптала.

ВСУ
У штабі ООС відповіли на фейк пропагандистів РФ / Штаб ООС

Начальник Генерального штабу Збройних сил України Сергій Шаптала прокоментував ситуацію навколо села Старомар'ївка в Донецької області у зоні ООС.

Коментуючи інформацію про те, що нібито ЗСУ взяли під контроль Старомар'ївку, він підкреслив, щоб просунутися хоча б на десять метрів вперед на Донбасі, треба отримати розпорядження, на основі якого буде прийнятий наказ. "Ніяких таких документів не відпрацьовувалося. Ніхто ніякі накази не віддавав", - заявив Шаптала в ефірі 1+1.

Водночас він пояснив, що українські воїни в селі Старомар'ївка не перебували.

"У нас армія дисциплінована, у нас армія управляється. Не могли солдати, що їм захотілося, і піти туди самі. Тому солдатів там не було", - підкреслив Шаптала і додав, що ніякого переміщення і передислокації українських військових в Старомар'ївку не було.

Ситуація в Старьмар'ївці: позиція МЗС

У свою чергу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментувати твердження російських окупантів і пропагандистів, що українські військові нібито затримали 37 росіян з числа цивільного населення в селі Старомар'ївка, у яких є паспорти РФ.

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"По-перше, будь-яка така розмова у нас починається з нагадування Російської Федерації і тим партнерам, які трохи губляться в реальності, що все почалося з того, що це Росія і її солдати зайшли на територію України, а українські солдати знаходяться на своїй території", - заявив Кулеба.

Міністр сказав, що посольство РФ у Києві не займається питаннями українських громадян, яким РФ примусово видала російські паспорти на Донбасі.

"З посольством Російської Федерації комунікації з цього питання немає, тому що ми розуміємо, що вони ніякої ролі в цьому процесі не грають", - заявив міністр.

При цьому, глава МЗС зазначив, що відповідно до Мінських домовленостей ніяких "сірих зон" не існує.

читайте також"Почалося пекло": бійці ЗСУ розповіли, як зайшли в Старомар'ївку в "сірій зоні"

Раніше повідомлялося. що українські військові повернули контроль над населеним пунктом Старомар'ївка у Донецькій області, який знаходиться в "сірій" зоні лінії зіткнення.

Повідомляється, що ввечері 25 жовтня українські військові увійшли в цей населений пункт і закріпили там свої позиції.

Пізніше штаб Операції об'єднаних сил спростував інформацію про захід українських військовослужбовців у село Старомар'ївка, розташоване на тимчасово окупованих територіях Донецької області.

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