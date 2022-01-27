Українців готують до нового локадуна: названо причини та терміни

/ УНІАН

Столичні школи та дитячі садки не закриваються на карантин і працюють у стандартному режимі, заявив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондрієвський.

Разом з тим, Мондрієвський нагадав, що рішення про роботу навчальних закладів можуть приймати їх керівники, залежно від ситуації з рівнем захворюваності, повідомляється на офіційному сайті Київської міської ради.

"За останні два тижні ситуація із захворюваністю дітей та працівників навчальних закладів змінилася. Зокрема, зараз серед вчителів та учнів хворіють на респіраторні захворювання трохи більше одного відсотка. Саме тому ми даємо можливість керівникам шкіл самостійно приймати рішення про переведення на дистанційну форму навчання класів або всього навчального закладу в залежності від ситуації", – зазначив чиновник.

Що відомо про підготовку нового локдауна

Як пише Ubr.ua, деякі експерти і зовсім переконані, що саме локдаун може стати тим самим інструментом економії енергоресурсів, яких країні не вистачає.

"Мені написали вчителі, що постанови вже пішли по регіонах, і що їх усіх будуть відправляти по домівках. Хоча в Києві добра половина шкіл - вже на карантині. А Верховна Рада оголошує, що вони знову відпочивають. Я думаю, це провісник. По суті все йде до того, що вся країна опиниться на три тижні на локдауні", – говорить голова правління Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

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Експерти не виключають, що можливий локдаун може носити не стільки "медичний" характер, оскільки в інших країнах ковидні обмеження, навпаки, послаблюють. Обмеження можуть ввести через те, що країна знаходиться на порозі дефіциту енергоресурсів для її повноцінного функціонування.

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 26 січня, зафіксовано 32 тисячі 393 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

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