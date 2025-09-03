Українцям почали приходити платіжки за газ на понад 60 000 гривень: яка причина

Комісія проводить перерахунок і донараховує вартість неврахованого газу, яку потім суд зобов'язує сплатити.

Суд у Кривому Розі стягнув із порушника понад 64 тис. грн / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне:

У Кривому Розі викрили незаконне підключення до газопроводу

Суд зобов’язав мешканця міста компенсувати збитки за крадіжку газу

Інгулецький районний суд у Кривому Розі ухвалив рішення зобов’язати місцевого мешканця сплатити понад 64 тисячі гривень за незаконне користування газом. Під час перевірки спеціалісти газового господарства виявили біля його оселі самовільне підключення до газової труби, яке було здійснено в обхід лічильника, пише Оbozrevatel.

Судове рішення датоване 27 серпня 2025 року (справа № 213/3551/25). Як зазначено в документах, працівники газової служби застосували відеоскоп і побачили у газопроводі просвердлений отвір.

"Після проведення земляних робіт на глибині 30 см виявлено несанкціонований газопровід у вигляді вкрученого штуцера діаметром 15, до якого підєднано гумовий шланг діаметром 15 см, довжиною 25 см та підєднана металопластикова труба, яка пролягає вздовж будинку під землею", – йдеться в матеріалах справи.

У суді відповідач не надав жодних пояснень чи заперечень. Після перевірки комісія донарахувала чоловікові 64 098,53 грн за необліковане споживання газу.

"Газорозподільчі мережі" надіслали офіційний рахунок рекомендованим листом із вимогою сплатити зазначену суму протягом 15 днів.

"Стягнути на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" в особі Криворізької філії Товариства з обмеженою відповідальністю "Газорозподільні мережі України" 64 098,53 грн на відшкодування вартості необлікованого об`єму природного газу та 3% річних у розмірі 210,56 грн, а всього 64 309 грн", – зазначено у рішенні.

Що відомо про перевірки лічильників в Україні

В Україні всі споживачі газу зобов’язані проходити планову повірку лічильників. У Держспоживслужбі пояснюють, що залежно від типу приладу перевірка може здійснюватися раз на 2–8 років. Вартість цієї процедури вже врахована в рахунках за газ, тому додатково платити не потрібно.

Повірка включає демонтаж, транспортування, перевірку та повторний монтаж приладу, і все це фінансується за рахунок оператора газорозподільних мереж.

При знятті лічильника складається акт у двох примірниках – один передається споживачу, інший залишається у представника газової компанії.

Платіжки за газ - новини України

Нагадаємо, Главред писав, що не так давно українців повідомили про перехід на нові платіжки за газ. Українцям пропонують відмовитися від паперових рахунків за комунальні послуги на користь електронних, адже він має три основні переваги.

В українців може виникнути заборгованість за газ при регулярній сплаті. Наприклад, якщо оплата була здійснена після 20-го числа місяця, вона може не відобразитися в поточному рахунку, а буде врахована лише в наступному. Крім того, причиною боргу може бути помилка, допущена під час введення реквізитів платежу.

Ціна на газ для українських споживачів залишиться незмінною як мінімум до квітня наступного року. Однак, суми в рахунках за газ можуть відрізнятися для мешканців різних регіонів. Така ситуація пояснюється тим, що на ринку працює дев'ять різних компаній-постачальників, і кожна з них встановлює свої тарифи.

