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"Україна здолає РФ цього року": швейцарський військовий експерт назвав переможний місяць

7 березня 2023, 19:27
Росія стратегічно уже програла війну. Країна-агресорка втрачає сили швидше, ніж під час Другої світової війни.
Украинские военные
Швейцарський військовий експерт спрогнозував, коли Україна переможе у війні/ 36 ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського, 93 ОМБр Холодний Яр

Країна-агресорка Росія уже цього року програє війну, яку вона розв’язала проти України, вважає швейцарський військовий експерт Маркус Кеупп.

Ґрунтуючись на власному детальному аналізі, він висловив думку, що Україна може перемогти у війні у жовтні 2023 року, повідомляє видання Wiadomosci.

"Питання не в тому, чи переможе Україна Росію, а в тому, коли. Стратегічне вже програно", – наголосив він.

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Також експерт зазначив, що "Росія скоро витратить свої резерви, а Україну підтримує Захід, який має більше вогневої потужності". За його словами, зараз "швидкість руйнування" РФ дуже висока і вона навіть вища, ніж під час Другої світової війни.

Він зазначає, що путінські війська щодня зазнають величезних втрат на фронті, а мобілізовані окупанти, якими Путін намагається підкріпити свої війська, мають низьку бойову цінність.

У той же час військовий експерт прогнозує, що після поразки країни-агресорки РФ у війні ситуацією скористається Китай, який зробить Росію своєю "дешевою автозаправною станцією", а коли вичерпає її, то просто покине.

Ситуація на фронті

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що оборона Бахмута досягла поставлених цілей і стала великим стратегічним успіхом української армії. За його словами, Україні необхідно було виграти час і завдати важких втрат армії РФ. Військові відомства, зі схвалення президента, розробили стратегію, згідно з якою оборона ключового району була пріоритетним завданням.

Нагадаємо, військовий експерт Юрій Федоров зазначив, що ЗСУ стратегічно важливо втримати місто Бахмут на Донеччині. За його словами, на це є дві причини. Перша – у разі захоплення Бахмута окупантами вони можуть прорватися на інші напрямки. Друга полягає у тому, що зараз втрати російських окупантів у місті набагато більші, ніж в українському війську, тому бої за місто виснажують загарбників.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко зазначає, що "бавовна" на території РФ буде продовжувати еволюціонувати. За його словами, "скоро майже на кожному російському підприємстві буде щось вибухати".

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