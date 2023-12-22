'Україна переможе': Володимир Зеленський назвав головні цілі України на 2024 рік

Президент України активно заохочує дипломатів країни працювати на зміцнення оборони та міжнародного партнерства.

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Президент України визначив основні цілі на прийдешній рік / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 грудня, виступив перед українськими дипломатами, закликавши їх активніше працювати на користь України та зосередитися на посиленні оборонної підтримки країни. Його виступ був присвячений низці питань, серед яких головним було підвищення постачання озброєння для України. Про це повідомив Офіс президента.

"Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена й розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях. Усе це – хороші результати. Але найкращі – ще попереду", - cказав Зеленський.

Президент визначив два ключових напрямки для дипломатів: посилення оборони та робота над імплементацією Української формули миру. Зокрема, Зеленський підкреслив позитивні здобутки України в міжнародній політиці. Він заохотив дипломатів працювати більше, в тому числі й в сфері зброї, оскільки Україна не має наміру відступати і її мета – перемога.

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"Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе", - додав президент.

Окремою темою став розвиток оборонної промисловості в Україні. Зеленський підкреслив важливість залучення можливостей для збільшення виробництва зброї, боєприпасів, техніки та систем ППО в Україні або через співпрацю з міжнародними партнерами. Президент висловив готовність урізноманітнювати і підсилювати власні виробничі здібності для забезпечення оборони країни.

"Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити", - наголосив Зеленський.

Важливим напрямком діяльності дипломатичного корпусу є також євроінтеграція України. Підкресливши на значущості співпраці з Євросоюзом, Зеленський заявив про необхідність посилення роботи над встановленням повної інтеграції з ЄС в усіх галузях. Також має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України.

"Щодо НАТО – це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей", - зазначив глава держави.

Допомога Україні

Нагадаємо, у 2024 році Нідерланди нададуть Україні перший пакет допомоги на 102 мільйони євро. Це частина загального плану підтримки на понад 2 мільярди євро. У той же час Фінляндія прийняла рішення збільшити військову допомогу Україні в 21-му пакеті. Про це повідомили прес-служби обох країн.

Крім цього, для збереження та збільшення допомоги Європи Україні потрібно активно співпрацювати з кожною європейською країною та Європейським союзом. Таку думку висловив дипломат Володимир Огризко, наголошуючи на важливості розуміння Європою загрози некерованої та агресивної Росії.

Також західна військова допомога є ключовим фактором у стримуванні російської агресії в Україні. Аналіз Інституту вивчення війни показує, що припинення цієї підтримки може позначитися на здатності України протистояти російській окупації та відстоювати свою територію.

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