УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Україна переможе": Володимир Зеленський назвав головні цілі України на 2024 рік

Руслана Заклінська
22 грудня 2023, 17:32
Президент України активно заохочує дипломатів країни працювати на зміцнення оборони та міжнародного партнерства.
'Україна переможе': Володимир Зеленський назвав головні цілі України на 2024 рік
Президент України визначив основні цілі на прийдешній рік / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський у п'ятницю, 22 грудня, виступив перед українськими дипломатами, закликавши їх активніше працювати на користь України та зосередитися на посиленні оборонної підтримки країни. Його виступ був присвячений низці питань, серед яких головним було підвищення постачання озброєння для України. Про це повідомив Офіс президента.

"Дуже важливо, що українська позиція тепер представлена й розуміється в усіх найбільш впливових міжнародних організаціях. Усе це – хороші результати. Але найкращі – ще попереду", - cказав Зеленський.

Президент визначив два ключових напрямки для дипломатів: посилення оборони та робота над імплементацією Української формули миру. Зокрема, Зеленський підкреслив позитивні здобутки України в міжнародній політиці. Він заохотив дипломатів працювати більше, в тому числі й в сфері зброї, оскільки Україна не має наміру відступати і її мета – перемога.

відео дня

"Нам потрібно більше зброї, бо ніхто здаватися не збирається. Україна переможе", - додав президент.

Окремою темою став розвиток оборонної промисловості в Україні. Зеленський підкреслив важливість залучення можливостей для збільшення виробництва зброї, боєприпасів, техніки та систем ППО в Україні або через співпрацю з міжнародними партнерами. Президент висловив готовність урізноманітнювати і підсилювати власні виробничі здібності для забезпечення оборони країни.

"Кожен із вас, хто може допомогти Україні збільшити виробництво зброї, снарядів, техніки, ППО в Україні або відповідну кооперацію з партнерами, повинен це забезпечити", - наголосив Зеленський.

Важливим напрямком діяльності дипломатичного корпусу є також євроінтеграція України. Підкресливши на значущості співпраці з Євросоюзом, Зеленський заявив про необхідність посилення роботи над встановленням повної інтеграції з ЄС в усіх галузях. Також має тривати робота щодо євроатлантичної інтеграції України.

"Щодо НАТО – це непросто. І нам потрібен ключ до рішення про Альянс для України. І цей ключ потрібно шукати не лише у високих політичних кабінетах. Треба переконувати суспільства – так, як ми змогли зробити на самому початку війни щодо об’єднання навколо України. Переконувати серця людей", - зазначив глава держави.

Допомога Україні

Нагадаємо, у 2024 році Нідерланди нададуть Україні перший пакет допомоги на 102 мільйони євро. Це частина загального плану підтримки на понад 2 мільярди євро. У той же час Фінляндія прийняла рішення збільшити військову допомогу Україні в 21-му пакеті. Про це повідомили прес-служби обох країн.

Крім цього, для збереження та збільшення допомоги Європи Україні потрібно активно співпрацювати з кожною європейською країною та Європейським союзом. Таку думку висловив дипломат Володимир Огризко, наголошуючи на важливості розуміння Європою загрози некерованої та агресивної Росії.

Також західна військова допомога є ключовим фактором у стримуванні російської агресії в Україні. Аналіз Інституту вивчення війни показує, що припинення цієї підтримки може позначитися на здатності України протистояти російській окупації та відстоювати свою територію.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Володимир Зеленський президент України війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна створила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі: в ГУР розповіли деталі

Україна створила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі: в ГУР розповіли деталі

17:00 Україна
Повітряна "засідка" на півдні: нові деталі вдалого "полювання" на три Су-34 РФ

Повітряна "засідка" на півдні: нові деталі вдалого "полювання" на три Су-34 РФ

16:48 Україна
"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

16:07 Україна
Всі головні новини

Популярне

Штормовий вітер, хуртовина та сніг: в Україні сильно псується погода 10126

Штормовий вітер, хуртовина та сніг: в Україні сильно псується погода

Потужний вибух і сильна пожежа: шахед вдарив по житловому будинку в Києві 3880

Потужний вибух і сильна пожежа: "шахед" вдарив по житловому будинку в Києві

Доведеться прикриватися Дніпром : Світан назвав 2 сценарії війни на 2024 рік 2371

"Доведеться прикриватися Дніпром": Світан назвав 2 сценарії війни на 2024 рік

Росіяни можуть почати новий масований наступ: в ISW назвали дату 2223

Росіяни можуть почати новий масований наступ: в ISW назвали дату

Останні новини

17:40

Сили оборони отримали всі 10 000 FPV-дронів з Операції "Єдність", на яку донатив Favbet реклама

17:34

Злились у міцних обіймах: 12-річного хлопчика повернули з російського полону

17:32

"Україна переможе": Володимир Зеленський назвав головні цілі України на 2024 рік

17:32

Росіяни 9 разів атакували ТЕС: у ДТЕК розповіли про серйозні пошкодження

17:26

Місячний календар 23 грудня 2023: чому в цей день треба боятися виделок, які падають

Роман Світан: Завдання України на 2024 рік - удари на 500 км вглиб РосіїРоман Світан: Завдання України на 2024 рік - удари на 500 км вглиб Росії
17:19

"Викручує зсередини": військовий емоційно висловився про легалізацію канабісу

17:00

Україна створила 200-мильну смугу безпеки у Чорному морі: в ГУР розповіли деталі

16:55

Ми побачимо нестачу зброї у ЗСУ за однією ознакою - СвітанВідео

16:48

"Перемога-це капітуляція Москви": співак-воїн Юрко Юрченко потужно висловився про війну

Реклама
16:48

Повітряна "засідка" на півдні: нові деталі вдалого "полювання" на три Су-34 РФ

16:40

"Хоч завтра": Світан розповів, чи може Україна отримати авіацію і ракети у 2024 році

16:33

В Україні виплатять благодійну пенсію: хто зможе її отримати

16:26

З цим впорається будь-яка дівчина: як витягнути колесо, яке з'їхало - робочий лайфхак

16:19

Дружина Мессі показалася в головному уборі від українського дизайнера

16:10

Частина переселенців втратить виплати: кому з 1 січня 2024 року скасують допомогу

16:07

"Є загиблі": у ГУР розкрили несподівані деталі знищення трьох Су-34 РФ

15:50

Що робити, якщо холодильник не морозить: як впоратися з великою проблемою

15:40

Летіли бомбити ЗСУ у Кринках: подробиці збиття трьох російських Су

15:33

F-16 скоро можуть з'явитися в Україні: Нідерланди передадуть перші 18 літаків

15:27

Не минуло й доби: Тимошенко заблокувала закон про легалізацію канабісу

Реклама
15:27

Стало відомо, чого найбільше боялася королева Єлизавета перед смертю

15:18

ЗСУ збили три найновіші винищувачі Росії Су-34: Ігнат розкрив деталі

15:15

Не можна брати в руки гострі предмети: прикмети 23 грудня, які принесуть щастя

15:10

"Тоді фронту просто не буде": Світан назвав найважливіше завдання для ЗСУ на 2024 рікВідео

15:09

Мобілізація в Україні: Рада готує "революцію", в ОП погрожують покарати ухилянтів

15:01

Загроза падіння Авдіївки: в Генштабі Естонії озвучили тривожний прогноз

14:51

Дві області Росії атакували невідомі дрони

14:30

Росіяни розстріляли дитину на очах у батьків - голова Херсонської ОВА

14:29

Дівчина приготувала крильця в Pepsi і показала, що з цього вийшло

14:15

"Ти нікому не цікава": блогер розніс дружину Остапчука за платну фанатську зустрічВідео

14:09

Удари по Росії на 500 кілометрів: експерт назвав 3 механізми для України

14:00

Гороскоп на 2024 рік: у яких знаків зміниться життя в рік ДраконаЕксклюзив

13:56

ЗСУ збили одразу три російські винищувачі Су-34 на півдні

13:54

"Лютий я не люблю за те, що назавжди забрав тебе": Білик записала щемку версію "Снігу"

13:36

Україна переходить у нову фазу війни: Світан розкрив зміни військових дійВідео

13:26

Що таке "пундики-мундики": Авраменко пояснив кумедне словоВідео

13:26

Хотів камеру майже за 400 тисяч: синові Меган Маркл і Гаррі не сподобався подарунок

13:20

Морози, сніг і вітер 20 м/с: синоптик назвав дати сильного похолодання

13:07

Зверніть увагу: стало відомо, чому кішка може плакати - несподівана відповідьВідео

12:48

Зовсім зник: Том Круз продовжує таємно крутити роман з ексдружиною олігарха з РФ

Реклама
12:34

Китайський гороскоп на завтра 23 грудня 2023: Коню - стрес, Козі - напруга

12:27

Берлін не видаватиме Києву військовозобов'язаних українців

12:24

Допомога ЗСУ: підрозділ "Киянина" отримав 8-й автомобіль

12:21

"Різдво. Ти не один": до зйомок різдвяного проєкту долучилась Перша Леді Олена Зеленська

12:08

Під крило літака підклали бомбу: у WSJ з'ясували, хто організував вбивство Пригожина

12:01

Докатався до ручки: експомічниця Віна Дизеля звинуватила його в домаганнях

11:32

"Лізуть з трьох напрямків із великою кількістю техніки": під Авдіївкою важка ситуація

11:25

Виведення військ з Авдіївки: екскомандир "Айдару" розповів, коли це станеться

11:22

Аномально теплий січень: якою буде погода в перший місяць 2024 року

11:17

"Доведеться прикриватися Дніпром": Світан назвав 2 сценарії війни на 2024 рікВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Війна з Росією
Битва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація Криму
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти