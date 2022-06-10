Україна може отримати нову партію САУ Caesar: ЗСУ з їх допомогою знищили 80 одиниць техніки РФ

Україна може отримати нову партію САУ Caesar / скріншот

Підрозділи ЗСУ, які використовують Французькі гаубиці Caesar, знищили з їх допомогою вже не менше 80 артилерійських знарядь ворога.

Париж розглядає поставку нової партії озброєння, пише Europe 1 . Відзначається, що раніше Україні були передані шість знарядь, зараз же розглядається подвоєння їх кількості.

Зброя вже активно використовується на фронті на Донбасі, про що добре обізнане оточення Макрона. Ще шість гаубиць можуть прибути в Україну вже до кінця червня.

За інформацією France 2 , французьким журналістам вдалося ознайомитися з роботою українських артилеристів на гаубицях Caesar.

Воїни пройшли навчання на військовій базі на півдні Франції. Вони розповіли, що російські артилерійські гармати розташовані на відстані 17 км. Відразу після стрілянини артилеристи повинні піти якнайшвидше, щоб їх не помітив противник. Після кожного пострілу Caesar над поставленими цілями пролітають українські розвідувальні безпілотники.

За словами командира підрозділу, що володіє шістьма Caesar, вони дозволили знищити не менше 80 артилерійських знарядь ворога.

читайте такожУкраїнські воїни знищили 3 ворожих склади боєприпасів на Херсонщині: 30 окупантів пішли в пеклоРаніше повідомлялося, що українські воїни-артилеристи угруповання Об'єднаних сил вже освоїли Французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно знищують російських окупантів.

Три бойових екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади" Запорізька Січ " завдали вогневого ураження по противнику 155-мм снарядами.

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