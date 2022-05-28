Бійці ЗСУ вдало обкатали французькі "Цезарі": 155-мм снаряди впали на голови окупантів

Бійці ЗСУ обкатали Французькі" Цезарі " / facebook.com/GeneralStaff.ua

Українські воїни-артилеристи угруповання Об'єднаних сил вже освоїли Французькі САУ на колісному шасі "CAESAR" і ефективно знищують російських окупантів.

Три бойових екіпажі зі складу окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" завдали вогневої поразки по противнику 155-мм снарядами, повідомили в Генштаб.

"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, ...50 сек – "до бою", дальність – 22110 метрів, 4-5 пострілів в хвилину, 55 сек "відбій", зникли!",- розповіли військові.

САУ Caesar - 155-мм самохідна артилерійська установка, розроблена і вироблена французькою фірмою Nexter.

facebook.com/GeneralStaff.ua

САУ на колісному шасі Renault Sherpa 10 (6 × 6). Установка обладнана системою управління вогнем" Сигма-30", до складу якої входить приймач навігаційної системи NAVSTAR.

facebook.com / GeneralStaff.ua

У САУ входить радар для вимірювання початкової швидкості, вбудований балістичний блок управління, Повністю інтегрований з FCS ATLAS. Повністю автоматичне наведення знаряддя.

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