Загроза захоплення чотирьох областей України: експерт розкрив головне завдання РФ

Ротаційна основа дасть змогу ЗСУ утримати лінії фронту, вважає Роман Світан.

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Роман Світан прокоментував імовірність наступу РФ / колаж: Главред, фото: міноборони РФ, скрін

Головне із заяв Світана:

Прикриттям будуть суто географічні особливості місцевості

Окупації Донецької області військам РФ завадять масштаби території

Стратегічно завдання щодо повного захоплення чотирьох областей України Росією стоїть, але технічно це зробити нереально, виконати це РФ у 2025 році буде проблематично, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

"По-перше, для захоплення територій на правому березі російським військам потрібно форсувати Дніпро. Так, є кілька вузьких місць, де річка завширшки 200 метрів. Але, по-перше, таких місць не так багато, а, по-друге, там велика стрімкість: при такій швидкості руху річки вибудувати понтонний міст буде дуже складно, а, якщо врахувати, що це потрібно буде робити під нашими ударами, то це просто неможливо зробити. А на гумових човнах на правий берег особливо не походиш", - підкреслив він у коментарі Главреду.

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Експерт пояснив, що подальшого розширення не буде, тому що цей плацдарм буде схильний до ударів.

"По-друге, виконанню завдання з окупації Донецької області російським військам завадять масштаби території - вона занадто велика, а також занадто потужні агломерації: Мирноград - Покровськ, а також Дружківка - Краматорськ - Слов'янськ. Пройти ці агломерації неможливо. Те ж саме стосується лівого берега Запорізької області: теоретично можливо дійти до Дніпропетровщини з півдня, але там це зробити дуже складно саме через потужну агломерацію - сил і засобів противника там просто не вистачить", - вважає він.

/ Главред

Співрозмовник також зазначив, що прикриттям будуть суто географічні особливості місцевості, а також особливості територій.

"По-третє, брак ресурсів не дасть змоги Росії розв'язати цю задачу, тим паче в строк - за 2025 рік. По-четверте, наша протидія теж буде важливим фактором. Але все залежить від її інтенсивності. Якщо, наприклад, ми поставимо в стрій ЗСУ половину наших правоохоронців, то ми наситимо війська вмотивованими і профпридатними бійцями. Пара сотень тисяч бійців у нас додатково точно буде, і, якщо їх на ротаційній основі запустити в ЗСУ, ми втримаємо лінії фронту в їхньому нинішньому вигляді та не допустимо захоплення нових територій Росією", - додав Світан.

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Раніше стало відомо, що російські окупанти зайняли деякі позиції на території Сумської області. Однак операція ЗСУ на Курщині ще не завершена, там досі перебувають наші військові.

Нагадаємо, що армія країни-агресора Росії активізувала бойові дії на правому березі Херсонської області.

Як повідомляв Главред, раніше в Генштабі розкрили цілі операції на Курщині після гучного демаршу комбата ЗСУ. Для протидії чисельно переважаючому противнику Сили оборони України вдаються до асиметричних дій.

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Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

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