Загроза цілодобових атак: РФ нарощує виробництво дронів Shahed – ЦПД

Для росіян БПЛА залишаються ударною зброєю, підкреслив Андрій Коваленко.

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РФ нарощує виробництво дронів / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Країна-агресор РФ посилює виробництво ударних безпілотників Shahed і хоче вийти на цілодобовий режим атак у майбутньому, заявив глава Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

"Постійні заліти шахедів є елементом розвідки. Для росіян шахеди залишаються саме ударною зброєю на ближні дистанції", - пише він у Telegram-каналі.

Водночас він зазначає, що основна функція безпілотників РФ дальнього радіусу дії - це розвідка.

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"Збільшення кількості виробництва бляшанок також має свою мету - вони хочуть вийти мало не на цілодобовий режим атак у майбутньому, щоб тривоги в регіонах стали звичними", - попередив очільник ЦПД.

За його словами, проти РФ можна застосовувати таку саму тактику, оскільки на відміну від української протиповітряної оборони, російська - має точковий характер і не здатна прикрити всю територію Російської Федерації.

Коваленко додав, що посилення інтенсивності дронових атак по Росії зрештою призведе до регулярних провалів ворожої ППО, як це було під час удару по місту Торопець.

Хто такий Андрій Коваленко Андрій Коваленко є лейтенантом Сил оборони України, у грудні 2023 року відряджений на посаду заступника керівника ЦПД. За словами нового очільника, Центр займатиме проактивну позицію щодо захисту інтересів держави, зокрема в інформаційному просторі. ЦПД протистоятиме потугам росіян, ФСБ, ГРУ і СЗР РФ, які намагаються впливати на настрої українського суспільства та поширювати фейки про Україну за кордоном. "Ми хочемо сформувати навколо Центру потужне ком’юніті, яке зацікавлене в захисті нашої країни, і закликаємо лідерів думок працювати разом для того, щоб протидіяти російським ІПсО", – наголосив Андрій Коваленко.

Удари РФ по Україні - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що РФ атакувала "Шахедами" шість регіонів України, гриміли вибухи. Вибухи чули в передмісті Дніпра, Запоріжжі, Рівному, Хмельницькій області та Івано-Франківську.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ запустила по Україні 70 дронів, у двох областях пожежі. Під час масованої атаки окупантів по нашій державі падіння уламків ворожих дронів спричинило руйнування та пожежі.

Як повідомлялося, раніше було названо точні терміни і цілі нової масованої атаки. Часу з дня попередньої атаки РФ минуло вже багато, нагадав Роман Світан.

/ Инфографика: Главред

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