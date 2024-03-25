Учений назвав місто, де в разі захоплення РФ не залишиться українців

Відомий учений-демограф Олександр Гладун назвав місто, в яке Росія насамперед намагатиметься завозити своїх селян замість українців.

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Росія буде намагатися по-максимуму завезти своїх селян на окуповані территорії / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Відомий учений і заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та проблем якості життя НАНУ Олександр Гладун вважає, що країна-агресор Росія незабаром почне в масовому порядку заселяти тимчасово окуповані землі. Про це він сказав в інтерв'ю ТСН.

"У разі окупації, вони будуть заселяти Київ у першу чергу. Це потрібно, щоб повністю контролювати столицю. А саме через людей, які позитивно налаштовані до свого уряду і правителя. Якщо позбирають по селах росіян і переселять до Києва, то рівень життя в них автоматично підвищиться в рази. Вони відповідно будуть позитивно ставитися до Путіна і РФ. І тоді місто стане для російського диктатора підконтрольною територією. Військове захоплення - одна справа, а ось лояльне до нової влади населення - інша. Без лояльного населення їм тут буде важко навіть війська утримувати", - пояснив демограф.

Хто такий Олександр Гладун? Гладун Олександр Миколайович - член-кореспондент НАН України, старший науковий співробітник і доктор економічних наук, Заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи, повідомляється на сайті Національної академії наук України. відео дня

Розпад Росії через населення

Нагадаємо, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявляла про те, що жителі країни-агресора, Росії, навряд чи самостійно зможуть "розгойдати" її до стадії розпаду.

Вона каже, що розпад Росії поки малоймовірний. Але один фактор легко може його спровокувати.

"Не бачу цього (настроїв серед росіян, щоб могли спровокувати розпад РФ - Главред). Можливо відколеться Кавказ. Це єдиний (регіон - Главред)", - сказала вчена.

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