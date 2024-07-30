'Буде важко': австрійський полковник назвав три сценарії розвитку війни в Україні

Навіть якщо Україна продовжуватиме хоробро битися, вона зможе перемогти лише за умови, що союзники продовжуватимуть підтримувати її, сказав Маркус Райснер.

https://glavred.net/ukraine/budet-tyazhelo-avstriyskiy-polkovnik-nazval-tri-scenariya-razvitiya-voyny-v-ukraine-10584638.html Посилання скопійоване

Полковник австрійської армії описав три сценарії війни в Україні / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Війна в Україні може розвиватися за трьома сценаріями. Всі вони залежать від того, наскільки активно країну підтримуватимуть союзники. Про це заявив полковник ЗС Австрії, керівник Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії Маркус Райснер в інтерв’ю Укрінформу.

"На мій погляд, є три варіанти розвитку подій. І всі три варіанти залежать від того, наскільки активно Захід підтримуватиме Україну. Чому? Україна зараз має дуже обмежені можливості забезпечити стійкі поставки до Збройних сил за рахунок власного військово-промислового комплексу і населення. Іншими словами, все залежить від ресурсів, які Захід надає Україні, як військових, так і цивільних", - пояснив він.

Райснер розповів, що перший сценарій передбачає прорив України, крах російських військ і повернення до ситуації початку 1990-х років. Проте, за його словами, ймовірність такого розвитку подій наразі низька через величезний тиск російських окупантів по всьому фронту.

відео дня

Другий сценарій – це прорив росіян, поразка України і захоплення територій аж до Львова. Райснер зауважив, що його ймовірність також низька, але дещо вища, ніж у випадку першого сценарію.

"Чому? Тому що у російської сторони також немає ресурсів і можливостей для такого масштабного прориву. Проте цілком можливо, що росіяни будуть використовувати вже здійснені прориви або вторгнення", - додав полковник.

Як зазначив Райснер, третій сценарій фактично передбачає замороження війни. Однак він можлививй лише за умови, якщо і Україна, і Росія прагнутимуть цього.

"Іншими словами, буде якесь перемир'я. Але це можливо лише за умови, якщо обидві сторони вбачатимуть у цьому сенс. На даний момент ми поки не бачимо такої ситуації в ході війни, коли обидві сторони визнають це доцільним, хоча, на мою думку, вже видно деякі сигнали. Згадайте, що нещодавно президент Зеленський зауважив, що Росія повинна бути присутня на наступній мирній конференції. Це може бути початком зондування можливостей для переговорів", - сказав військовий.

Полковник підкреслив, що у війні на виснаження можна вистояти лише разом із союзниками. За його словами, навіть якщо Україна продовжуватиме хоробро битися, вона зможе досягти своєї мети лише за умови, що Захід продовжуватиме підтримувати її. В іншому випадку "буде важко".

"Україна має тут проблему – її успіх залежить не від власної волі, а фактично від волі тих, хто її підтримує. У військовій справі це називається "центр тяжіння"... Можливо, буде якийсь проміжний період, що триватиме кілька десятиліть, допоки не відбудеться наступний ключовий етап розвитку. І тут важливо розуміти, що ця ситуація означає для Росії в довгостроковій перспективі зростання ізоляції і так далі", - сказав Райснер.

Хто такий Маркус Райснер? Полковник служби генерального штабу Австрії Маркус Райснер у своїй країні, напевно, є найвідомішим військовим експертом із питань війни РФ проти України. Вже понад два з половиною роки в численних виступах для австрійських, а також і для німецьких ЗМІ та на Youtube-каналі австрійського Бундесгеру він розповідає про війну, аналізує її головні моменти. За цю інформаційну роботу в листопаді 2022 року Райснер отримав відомчу нагороду "Військовий року". Він має як практичний досвід служби в елітному підрозділі австрійської армії "Jagdkommando" та участі в закордонних місіях у Боснії, Афганістані, Чаді, ЦАР, Косові та Малі, так і добре розбирається в теорії військової справи. Райснер є автором низки наукових праць, тема його дисертації – "Роботизовані війни". З березня 2024 року він є керівником Інституту підготовки офіцерів Терезіанської військової академії, пише "Укрінформ".

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, бої з росіянами 30 липня тривають біля Залізному та Північному підступах до Торецька, повідомляє DeepState. Хоча напередодні з'являлася інформація про підхід росіян до міста, Центр протидії дезінформації заперечує прорив ворога в населений пункт.

Також британська розвідка зазначає, що Росія ймовірно продовжить тактичний наступ у найближчі тижні. Проте загальні оперативні можливості окупантів залишаються обмеженими через високий рівень виснаження, обмежену підготовку та нестачу офіцерів.

Крім цього, офіцер 59-ї Окремої мотопіхотної бригади Сергій Цехоцький повідомив, що російські окупанти шукають слабкі місця для концентрації сил. За його словами, Покровський і Курахівський напрямки найбільш напружені, але потрібно бути уважними і в інших напрямках.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред