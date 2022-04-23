В України немає іншого виходу, окрім як стати однією з найміцніших держав у Європі - Зеленський

Володимир Зеленський / Офіс президента

У важких нинішніх умовах українці готові і далі захищати незалежність своєї Вітчизни. Про це повідомив президент Володимир Зеленський в рамках своєї пресконференції в київському метро.

Український лідер упевнений, що в майбутньому Україна стане однією з найміцніших країн в Європі.

"Я думаю, що всі українці, особливо ті, які залишилися в державі, більшість українців, вони не просто готові - у нас немає іншого вибору. Ми стали такою державою. Ми вже така держава, яка знає, що нам треба захищати нашу державу. Це не означає, що ми будемо воювати. Навпаки, у нас буде найпотужніша і досвідчена армія. А що стосується гарантій безпеки, я думаю, ми станемо однією з найміцніших держав в Європі, тому що у нас немає іншого виходу. Це реалії, з якими ми живемо", ‒ заявив він.

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Нагадаємо, раніше український президент Володимир Зеленський розповів, що є як мінімум два шляхи закінчення війни. Зокрема, йдеться про дипломатичне та військове.

Також він додав, що хоче зустрічі з президентом Росії. За його словами, будь-яка здорова людина завжди вибирає дипломатичний шлях, навіть якщо це складно.

"Я хочу зупинити війну і її закінчити. Є дипломатичний шлях і військовий. Будь-яка здорова людина вибирає дипломатичний шлях, тому що знає, навіть якщо це складно, це може запобігти втраті мільйонів людей. Цього не хочеться " - сказав Зеленський.

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