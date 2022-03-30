У російських окупантів виникли великі проблеми: у Генштабі розповіли про серйозні втрати

Війська Росії / Reuters

Російські війська зазнають значних проблеми з бойовою технікою, яка була виведена з тривалого зберігання.

"За наявною інформацією, у 163-му танковому полку 150-ї мотострілецької дивізії виявлено значну кількість неоперабельної техніки. Російський ворог розглядає можливість транспортування тракторами на тимчасово окуповані території Донецької області несправної техніки для подальшого відновлення", - розповіли у Генштабі.

Крім того, російські окупанти продовжують нести значні втрати. 28 березня, в пункті постійної дислокації 83-ї окремої десантно-штурмової бригади пройшла церемонія прощання із загиблими військовослужбовцями. Відзначається, що їх число орієнтовно становить 200 осіб.

Також Білорусь і далі продовжує заперечувати участь у війні проти України, безперешкодно надаючи території для розміщення підрозділів Збройних сил РФ, аеродромну і транспортну мережі, а також місця для розміщення пускових установок крилатих і балістичних ракет.

До того ж Білорусь надає російським окупантам можливість користуватися мережею лікувальних установ на своїй території. Так, протягом останньої доби в населений пункт Наровля Гомельської області прибула велика кількість російських військовослужбовців з різним ступенем тяжкості поранення.

читайте такожЧастина військ окупантів виходить з Київщини та Чернігівщини-Генштаб

Війна в Україні 2022

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання офіційною Москвою так званої "державності" терористичних утворень "ДНР" і " ЛНР"в окупованих районах Донецької та Луганської областей. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником також підписав угоди про дружбу.

В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.

Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведенні "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.

Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.

Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.

У свою чергу, МЗС Росії зробило заяву. У РФ назвали умови для переговорів з Україною: погодяться, якщо ЗСУ складуть зброю.

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