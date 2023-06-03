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У Мережі розкритикували Юлію Тимошенко, яка розважалась на концерті в Конча-Заспі

Юлія Куришко
3 червня 2023, 02:20
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1 червня, коли у столиці загинули люди від російської атаки, Юлія Тимошенко відпочивала на концерті у Конча-Заспі.
У Мережі розкритикували Юлію Тимошенко, яка розважалась на концерті в Конча-Заспі
Тимошенко веселилась у Кончі-Заспі 1 червня / колаж: Главред, скріншоти: Facebook-Mykhailo Tkach

1 червня країна-агресорка Росія жорстоко обстріляла столицю, загинули три людини, серед них дитина. У Києві відмінили всі святкові заходи в цей день.

У цей день у Конча-Заспі відбувся концерт Гарика Кричевського, де зібрались багато людей, там була помічена і колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона веселилася та фотографувалася з гостями.

Українців обурила така поведінка, адже в цей день були скасовані будь-які святкові заходи, про це повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

Дивіться відео із концерту, де веселилась Юлія Тимошенко, у Telegram-каналі Главреду:

У Мережі почали критикувати колишню прем'єр-міністерку України та концерт Кричевського.

У Мережі розкритикували Юлію Тимошенко, яка розважалась на концерті в Конча-Заспі
Тимошенко захейтили через веселощі на концерті / скріншот: Facebook Михайло Ткач

Російська атака на Україну 1 та 2 червня

Нагадаємо, що 2 червня РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий удар. Росія випустила по Україні 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон. За останні 6 днів це був вже шостий повітряний удар по столиці.

Внаслідок нічної атаки росіян на столицю України 1 червня загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста. РФ убила в Києві 3 людей, зокрема і дитину. Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста.

Киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня. Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі столиці, коли з дитиною прийшла до укриття, яке виявилося закрите. За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

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