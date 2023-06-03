У Мережі розкритикували Юлію Тимошенко, яка розважалась на концерті в Конча-Заспі

1 червня, коли у столиці загинули люди від російської атаки, Юлія Тимошенко відпочивала на концерті у Конча-Заспі.

https://glavred.net/ukraine/u-merezhi-rozkritikuvali-yuliya-timoshenko-yaka-rozvazhalas-na-koncerti-v-koncha-zaspi-10475164.html Посилання скопійоване

Тимошенко веселилась у Кончі-Заспі 1 червня / колаж: Главред, скріншоти: Facebook-Mykhailo Tkach

1 червня країна-агресорка Росія жорстоко обстріляла столицю, загинули три людини, серед них дитина. У Києві відмінили всі святкові заходи в цей день.

У цей день у Конча-Заспі відбувся концерт Гарика Кричевського, де зібрались багато людей, там була помічена і колишня прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. Вона веселилася та фотографувалася з гостями.

Українців обурила така поведінка, адже в цей день були скасовані будь-які святкові заходи, про це повідомив журналіст Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook.

відео дня

Дивіться відео із концерту, де веселилась Юлія Тимошенко, у Telegram-каналі Главреду:

У Мережі почали критикувати колишню прем'єр-міністерку України та концерт Кричевського.

Тимошенко захейтили через веселощі на концерті / скріншот: Facebook Михайло Ткач

Російська атака на Україну 1 та 2 червня

Нагадаємо, що 2 червня РФ завдала по столиці України ракетно-дроновий удар. Росія випустила по Україні 15 крилатих ракет та 21 ударний дрон. За останні 6 днів це був вже шостий повітряний удар по столиці.

Внаслідок нічної атаки росіян на столицю України 1 червня загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста. РФ убила в Києві 3 людей, зокрема і дитину. Внаслідок нічної атаки росіян на Київ загинули три людини, ще 14 - отримали поранення, пошкоджені будівлі в трьох районах міста.

Киянин розповів, як загинула його дружина під час атаки 1 червня. Дружина Ярослава загинула на вулиці в Деснянському районі столиці, коли з дитиною прийшла до укриття, яке виявилося закрите. За словами місцевих жителів, уламки впали через 10 хвилин після оголошення повітряної тривоги.

Більше цікавих новин: