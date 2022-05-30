УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Тил ворога "змішає з землею": експерт показав, куди дістане американська MLRS

30 травня 2022, 14:37

Поставки американських РСЗВ української армії можуть змінити динаміку війни, впевнений Томас Тейнер.

HIMARS
HIMARS / shephardmedia.com

Американський реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS або M270 на озброєнні ЗСУ здатні знищувати командні пункти і лінії постачання РФ без страху бути знищеними контрбатарейною боротьбою.

Як пише в Twitter військовий експерт Томас Тейнер, М142 і М270 відрізняються мобільністю і кількістю ракет в пакеті. Вони мають велику кількість переваг над Ураганами і Смерчами, якими володіють окупанти РФ.

Він нагадав, що для перезарядки радянських РСЗВ потрібно від 20 хвилин до 40 хвилин. Перезарядка обох американських РСЗВ займає всього 5 хвилин.

Разом з перезарядкою РСЗВ РФ можуть дати в кращому випадку один залп на годину. Американським системам потрібно 1 хвилину, щоб бути готовим до стрільби.

Як працює американська РСЗВ:

  • дрон фіксує ціль
  • відправляє GPS-координати на установку
  • установка готова вести вогонь
  • M142 або M270 здатні робити 5-6 залпів на годину.

Експерт пише, що реальна дистанція максимальної стрільби ракет перевищує 70 кілометрів.

Одна установка зможе не тільки дістати практично по будь- якій російській позиції, але і зможе уражати важливі шляхи сполучення - Антонівський міст біля Херсона і Каховську дамбу біля Нової Каховки.

Українські військові також зможуть знищити ключові вузли сполучення ЗС РФ у Харківській області у Вовчанську та Куп'янську. Остання зокрема служить для постачання угруповання в Ізюмі.

Автор переконаний, що постачання американських РСЗВ українській армії може змінити динаміку війни.

"Кожна російська атака буде відбита, кожна російська точка постачання буде знищена. А ми вже знаємо, що Росія не може просунутися далі, ніж на 80-90 км пунктів постачання", — підкреслює автор.

  • Радіус дії MLRS
    Радіус дії MLRS @noclador
  • Радіус дії MLRS
    Радіус дії MLRS @noclador
  • Радіус дії MLRS
    Радіус дії MLRS @noclador
  • Радіус дії MLRS
    Радіус дії MLRS @noclador
  • Радіус дії MLRS
    Радіус дії MLRS @noclador
  • Радіус дії MLRS
    Радіус дії MLRS @noclador

HIMARS M142

Американська ракетно-артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі M142 HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці в першій версії HIMARS розміщувалося шість тактичних ракет або одна Оперативна ракета ATACMS M-140.

РСЗВ здатна наносити удари ракетами дальністю до 300 кілометрів.

На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike missile класу "земля-земля" (яку може використовувати HIMARS) стане "вбивцею російських систем протиповітряної оборони (наприклад, С-400 "Тріумф") або комплексів" Іскандер", а в Тихому океані її метою стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі.

Характеристики:

  • Маса, кг 11 000
  • Запас ходу, км 480
  • Основне озброєння 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS
  • Екіпаж (розрахунок), чол. 3 (оператор, водій, командир розрахунку)
  • Калібр, мм 227 мм
  • Скорострільність пострілів / хв 1, 2, 3, всі 6
  • Прицільна дальність, м від 2 км до 300 км
  • Максимальна дальність, м 300 км.

Читайте ще:

новини США РСЗВ війна Росії та України
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:53

На Луганщині рашисти вбили французького журналіста, який їхав знімати матеріал про евакуацію

15:42

"Гради – щогодини, Піони, танки": воїн ЗСУ розповів про жорстокі бої за "дорогу життя" на ДонбасіВідео

15:41

Заллє дощами і налетять грози: в останній день весни в Україні вдарить спекаВідео

15:14

"Повинна повернути мільйони євро": російський продюсер б'ється в істериці і просить Брежнєву віддати зароблене в Росії

15:03

Росія грубо порушила договір із НАТО: Альянс може посилити свій фланг у Східній Європі

Реклама
15:00

Вже третій за місяць: нацгвардієць "приземлив" ворожий літак у Запорізькій областіВідео

14:56

Син зрадниці Повалій зробив несподівану заяву про патріотизм

14:52

На Росію чекає велике та болюче перезавантаження: чому РФ не перемогти у війні в УкраїніПогляд

14:50

Загроза нового наступу РФ: глава ВА Києва назвав два небезпечних напрямкиВідео

14:48

Найпростіший і дуже смачний рецепт вареників: чому ніколи не можна виливати воду після варінняВідео

14:37

Тил ворога "змішає з землею": експерт показав, куди дістане американська MLRSФотоВідео

14:17

Гороскоп на тиждень 30 травня-5 червня: Близнюкам - інтриги, Левам - збільшення доходів

14:10

У Сєвєродонецьку армія РФ контролює смугу в близько сто метрів - голова РДАВідео

14:05

Б'ють до 40 км: Словаччина передасть Україні потужні САУ Zuzana-2

13:59

Загроза оточення ЗСУ: у Міноборони назвали новий напрямок головного удару РФВідео

13:33

Артилерія та ракети на кордоні Сумщини: РФ перекидає нові війська та технікуВідео

13:32

Лікарі дали Путіну максимум три роки життя: президент РФ почав втрачати зір - Mirror

13:14

ЗСУ перетворили унікальний російський гелікоптер Мі-35М за $36 млн на купу брухту

13:04

Війна в Україні затягнеться, а армія РФ стане агресивнішою - Боррель

13:00

Гороскоп на завтра, 31 травня 2022: Ракам – доленосна зустріч, Дівам – сімейні проблеми, Скорпіонам - удача

Реклама
12:58

Ворога відкинули на 8-10 кілометрів: ЗСУ просунулися вперед на південному напрямкуВідео

12:50

"Руки, ноги ... все було зламано": окупанти до смерті закатували українця за підтримку ЗСУ

12:38

Побили, але не зламали: окупанти на Херсонщині не змогли змусити українців підкоритисяВідео

12:35

Десантура ЗСУ "покришила" еліту військ РФ: знищено взвод псковських десантниківВідео

12:30

Прикмети на 31 травня: що не можна робити і як залучити удачуВідео

12:25

Польща готова стати гарантом безпеки України - Дуда

12:12

Огірки дозріють раніше на 2-3 тижні: прості й безпечні рецепти стимуляторів ростуВідео

11:59

Чоловіка вбили, дружину ґвалтували по черзі: до суду направлено справу військового злочинця РФВідео

11:53

Не менше 100 "двохсотих": ударна авіація ЗСУ знищила ротно-тактичну групу окупантівВідео

11:43

Західний фронт війни в Україні: як Кремль намагається купити ЗахідПогляд

11:42

Порошенко з третьої спроби все ж таки зміг виїхати з України

11:24

Командування РФ тримає в заручниках сім'ї окупантів РФ, які воюють в Україні - ГУРВідео

11:19

"Хвалили Захід і йшли проти течії": церква підключилася до цькування Пугачової і Галкіна в РФ

11:16

Футболісти на війни: Профутбол Digital розповів історію голкіпера Святослава Сироти

11:09

Порошенко втретє намагається виїхати з України: звернувся до Зеленського

10:43

"Здавалося, що це квиток в один кінець": командир одеського батальйону витягнув з пекла 10 поранених бійцівВідео

10:25

Макс Барських презентував нову патріотичну пісню: фанати в захватіВідео

10:23

Офіцерський склад армії РФ зазнав нищівних втрат в Україні - розвідка Британії

10:12

Путінські солдати ледь не вбили свого генерала, який гнав їх у бій - перехоплення СБУВідео

10:01

"Твоя країна воює, а ти українець": Гребенщикова в Росії записали в Українці

Реклама
10:00

У Сєвєродонецьку українські десантники знищили групу окупантів, є полоненіВідео

09:48

Окупанти неабияк перелякалися: у Мелітополі прогримів потужний вибух

09:28

Детонація тривала не менше години: ЗСУ в 22-й раз підпалили окупантів у ЧорнобаївціВідео

09:15

Битва за Сєвєродонецьк: окупанти увійшли на околиці міста, ситуація важка - глава Луганської ОВАВідео

09:12

Путіна надурили: як осоромилася влада РосіїПогляд

09:10

Гороскоп на червень 2022 року для Козерогів - астролог розповіла, яким буде перший місяць літаВідео

09:06

Нова божевільна думка Лаврова: у РФ звинуватили Францію в "розпалюванні неонацизму в Україні"

08:41

Українські біженці не зможуть отримати пенсії: кого це торкнеться

08:37

Гороскоп на сьогодні, 30 травня 2022: Ракам – везіння, Стрільцям - неприємні сюрпризи, Рибам - вдалі збіги

08:35

Знищений Су-35 за 100 млн доларів: український пілот героїчно прикрив наших штурмовиків

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти