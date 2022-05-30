Тил ворога "змішає з землею": експерт показав, куди дістане американська MLRS

HIMARS / shephardmedia.com

Американський реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS або M270 на озброєнні ЗСУ здатні знищувати командні пункти і лінії постачання РФ без страху бути знищеними контрбатарейною боротьбою.

Як пише в Twitter військовий експерт Томас Тейнер, М142 і М270 відрізняються мобільністю і кількістю ракет в пакеті. Вони мають велику кількість переваг над Ураганами і Смерчами, якими володіють окупанти РФ.

Він нагадав, що для перезарядки радянських РСЗВ потрібно від 20 хвилин до 40 хвилин. Перезарядка обох американських РСЗВ займає всього 5 хвилин.

Разом з перезарядкою РСЗВ РФ можуть дати в кращому випадку один залп на годину. Американським системам потрібно 1 хвилину, щоб бути готовим до стрільби.

Як працює американська РСЗВ:

дрон фіксує ціль

відправляє GPS-координати на установку

установка готова вести вогонь

M142 або M270 здатні робити 5-6 залпів на годину.

Експерт пише, що реальна дистанція максимальної стрільби ракет перевищує 70 кілометрів.

Одна установка зможе не тільки дістати практично по будь- якій російській позиції, але і зможе уражати важливі шляхи сполучення - Антонівський міст біля Херсона і Каховську дамбу біля Нової Каховки.

Українські військові також зможуть знищити ключові вузли сполучення ЗС РФ у Харківській області у Вовчанську та Куп'янську. Остання зокрема служить для постачання угруповання в Ізюмі.

Автор переконаний, що постачання американських РСЗВ українській армії може змінити динаміку війни.

"Кожна російська атака буде відбита, кожна російська точка постачання буде знищена. А ми вже знаємо, що Росія не може просунутися далі, ніж на 80-90 км пунктів постачання", — підкреслює автор.

HIMARS M142

Американська ракетно-артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі M142 HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці в першій версії HIMARS розміщувалося шість тактичних ракет або одна Оперативна ракета ATACMS M-140.

РСЗВ здатна наносити удари ракетами дальністю до 300 кілометрів.

На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike missile класу "земля-земля" (яку може використовувати HIMARS) стане "вбивцею російських систем протиповітряної оборони (наприклад, С-400 "Тріумф") або комплексів" Іскандер", а в Тихому океані її метою стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі.

Характеристики:

Маса, кг 11 000

Запас ходу, км 480

Основне озброєння 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS

Екіпаж (розрахунок), чол. 3 (оператор, водій, командир розрахунку)

Калібр, мм 227 мм

Скорострільність пострілів / хв 1, 2, 3, всі 6

Прицільна дальність, м від 2 км до 300 км

Максимальна дальність, м 300 км.

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