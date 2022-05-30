Тил ворога "змішає з землею": експерт показав, куди дістане американська MLRS

Поставки американських РСЗВ української армії можуть змінити динаміку війни, впевнений Томас Тейнер.
Американський реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS або M270 на озброєнні ЗСУ здатні знищувати командні пункти і лінії постачання РФ без страху бути знищеними контрбатарейною боротьбою.
Як пише в Twitter військовий експерт Томас Тейнер, М142 і М270 відрізняються мобільністю і кількістю ракет в пакеті. Вони мають велику кількість переваг над Ураганами і Смерчами, якими володіють окупанти РФ.
Він нагадав, що для перезарядки радянських РСЗВ потрібно від 20 хвилин до 40 хвилин. Перезарядка обох американських РСЗВ займає всього 5 хвилин.
Разом з перезарядкою РСЗВ РФ можуть дати в кращому випадку один залп на годину. Американським системам потрібно 1 хвилину, щоб бути готовим до стрільби.
Як працює американська РСЗВ:
- дрон фіксує ціль
- відправляє GPS-координати на установку
- установка готова вести вогонь
- M142 або M270 здатні робити 5-6 залпів на годину.
Експерт пише, що реальна дистанція максимальної стрільби ракет перевищує 70 кілометрів.
Одна установка зможе не тільки дістати практично по будь- якій російській позиції, але і зможе уражати важливі шляхи сполучення - Антонівський міст біля Херсона і Каховську дамбу біля Нової Каховки.
Українські військові також зможуть знищити ключові вузли сполучення ЗС РФ у Харківській області у Вовчанську та Куп'янську. Остання зокрема служить для постачання угруповання в Ізюмі.
Автор переконаний, що постачання американських РСЗВ українській армії може змінити динаміку війни.
"Кожна російська атака буде відбита, кожна російська точка постачання буде знищена. А ми вже знаємо, що Росія не може просунутися далі, ніж на 80-90 км пунктів постачання", — підкреслює автор.
HIMARS M142
Американська ракетно-артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі M142 HIMARS – High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.
Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці в першій версії HIMARS розміщувалося шість тактичних ракет або одна Оперативна ракета ATACMS M-140.
РСЗВ здатна наносити удари ракетами дальністю до 300 кілометрів.
На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike missile класу "земля-земля" (яку може використовувати HIMARS) стане "вбивцею російських систем протиповітряної оборони (наприклад, С-400 "Тріумф") або комплексів" Іскандер", а в Тихому океані її метою стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі.
Характеристики:
- Маса, кг 11 000
- Запас ходу, км 480
- Основне озброєння 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS
- Екіпаж (розрахунок), чол. 3 (оператор, водій, командир розрахунку)
- Калібр, мм 227 мм
- Скорострільність пострілів / хв 1, 2, 3, всі 6
- Прицільна дальність, м від 2 км до 300 км
- Максимальна дальність, м 300 км.
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