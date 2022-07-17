Путін втратив уже 50 тис. своїх солдатів: вони або вбиті, або поранені - британський адмірал

РФ втратила близько 50 тис. солдат на війні в Україні / Reuters, Радио Свобода

Армія Путіна, який розв'язав жорстоку та несправедливу війну в Україні, налічує вже близько 50 тис. загиблих та поранених у цій війні. Крім того, РФ втратила понад 30% своєї бойової ефективності на суші. Про це заявив начальник Штабу оборони Великобританії адмірал сер Тоні Радакін, повідомляє The Guardian.

Дивлячись на усе це, Радакін відчуває "абсолютну" впевненість у перемозі ЗСУ.

"50 000 російських солдатів, які або загинули, або отримали поранення в цій війні, знищено майже 1700 російських танків, знищено майже 4000 бойових броньованих машин, що належать Росії", - сказав Тоні Радакін.

У своїх планах Росія раз за разом зазнає невдач. Росії не вдалося швидко захопити Україну, створити перелом чи чинити тиск на НАТО.

"Росія - це виклик світовому порядку, вона зазнає невдачі у всіх цих амбіціях і це вже більш зменшена нація, ніж було на початку лютого", - додав Радакін.

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За даними Генштабу станом на ранок 17 липня, від початку повномасштабного вторгнення українські військові ліквідували щонайменше 38 300 російських окупантів.

Нещодавно стало відомо про те, що Путіну відзвітували про втрати російської армії в Україні. Тоді, станом на ранок 9 липня, загиблих було щонайменше 52 066 осіб.

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