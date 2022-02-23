"Тривожні новини": Кулеба заявив про можливу провокацію на хімзаводі в Криму

Кулеба повідомив про можливу провокацію в Криму / УНІАН

На хімічному заводі "Титан" в окупованому Криму евакуювали всю нічну зміну. Це може бути підготовкою для російської провокації проти України, заявив у Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Тривожні повідомлення з Криму про те, що всю нічну зміну хімзаводу "Титан" в Армянську евакуювали з об'єкта. Можливо, це підготовка до чергової інсценованої провокації з боку Росії. У Москви, схоже, немає межі в спробах сфальсифікувати приводи для подальшої агресії", - зазначив міністр.

Росія вводить війська на Донбас

Президент РФ Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Москвою" ДНР " і " ЛНР " на офіційному рівні. З так званими "республіками "підписані"договори про дружбу".

Росія почала вводити війська в окремі райони Донецької та Луганської областей.

22 лютого російський парламент ратифікував "договори про дружбу" Росії і "ЛДНР". Путін підписав закони Про ратифікацію. Москва, таким чином, офіційно визнала так звані "ДНР"і " ЛНР".

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Рада Федерації РФ надав президенту Путіну право використовувати війська за кордоном для введення їх на окуповані райони Донбасу.

Путін підтвердив, що Мінських угод більше немає, оскільки Росія визнала "ДНР"і " ЛНР".

Президент України Володимир Зеленський звернувся до нації і заявив, що Москва визнала свою військову присутність на Донбасі і вийшла з Мінських угод. Він підкреслив пріоритет збереження територіальної цілісності та суверенітету Української держави.

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