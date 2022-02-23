Окупанти заблокували в'їзд до Криму - Денісова

Окупанти заблокували в'їзд до Криму / t.me/denisovaombudsman

Російські окупанти заблокували роботу двох контрольних пунктів в'їзду-виїзду навпроти українських КПВВ "Каланчак" і "Чонгар" і не пропускають людей, заявила в Telegram омбудсмен Людмила Денісова.

"Окупаційна влада на території тимчасово окупованого Криму призупинила виїзд громадян з півострова на підконтрольну уряду України територію навпроти КПВВ "Каланчак" і "Чонгар", - зазначила вона.

За її словами, за останні дві години окупанти не пропустили на півострів близько 50 громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому тільки кримчани з російськими паспортами.

"Виїзд з півострова заблокований. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку. Водночас українські прикордонники наголошують, що з боку материкової України КПВВ працюють у штатному режимі", - зазначила омбудсмен.

Незаконна анексія Криму У березні 2014 року в Криму під дулами російських військових пройшов так званий "референдум" про статус півострова, більшість жителів нібито висловилися за приєднання до РФ. Реклама Пізніше Росія незаконно анексувала Крим. В Україні влада визнала 20 лютого 2014 року датою початку захоплення півострова. Київ вважає Крим українським. Україна і ряд західних держав покарали Москву за захоплення півострова – ввели санкції.

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