Треба перти вперед: екс-командир батальйону "Айдар" озвучив сценарії війни на 2024 рік

За умови відсутності допомоги з боку США українській армії доведеться переходити у "глуху оборону".

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ЗС РФ наступають попри втрати / Колаж: Главред, фото: УНІАН, МО РФ, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російсько-українська війна може розвиватися за двома сценаріями у 2024 році, переконаний екс-командир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий. Зокрема, за умови продовження фінансування США українські військові повинні будуть вести наступ, знищуючи живу силу й техніку противника.

В ефірі 24 каналу Дикий зауважив, що Україні - за умови поновлення фінансування Америкою - найвигідніше вести наступ й надалі, а не ставати у глуху оборону.

"До того ж росіяни зараз відчувають гострий дефіцит особового складу та техніки на лінії бойового зіткнення. Ворожа армія буквально зношена боями 2023 року. Найгострішою проблемою наразі для ворога є техніка, адже ЗСУ знищують її швидше, ніж російський ВПК здатний виготовляти. Різниця іноді буває в рази і накопичується кожного місяця. Тому росіяни далеко не впевнені, чи здатні вони витримати другий рік поспіль такої війни", - цитує 24 канал слова Дикого. відео дня

За словами військового, росіяни "далеко не впевнені, чи зможуть повторити цьогоріч" стримування українського наступу.

"Як тільки поновиться постачання боєкомплектів від США, нам треба перти вперед, максимально їх нищити. Але для цього потрібно ще друга умова – крім БК, потрібні люди, і їх має мобілізувати України. Це той фактор, який в наших силах", - пояснив військовий.

Без американської допомоги єдина для України можлива стратегія на 2024 рік - це ставати в глуху оборону, закопуватися, відбивати атаки, максимально перемелювати ворога і чекати зміни ситуації, впевнений екс-командир "Айдару". Крім того, доведеться мобілізувати економіку.

Вже десь до середини лютого стане зрозуміло, який із двох варіантів чекає на нас, резюмував Дикий.

Хто такий Євген Дикий Євген Олександрович Дикий - український вчений, військовий, публіцист. Кандидат біологічних наук, учасник війни на сході України, у 2014 році – командир 2-ї роти 24-го батальйону територіальної оборони "Айдар". З лютого 2018 року очолює Національний антарктичний науковий центр, пише Вікіпедія.

Україна змінює підхід до війни

ЗСУ почали використовувати нову стратегію у війні з Росією, стверджує кореспондент BILD Юліан Рьопке. Зокрема, змінилися цілі для завдання ударів по території країни-агресорки. Київ переходить від суто військових цілей до знищення російської інфраструктури, яка обслуговує як цивільне населення, так і військово-промисловий комплекс.

Напередодні стало відомо, що українські війська відступили з села Крохмальне, яке розташоване на автомобільній дорозі Куп'янськ-Сватове. Крохмальне перебувало під контролем російських військ у 2022 році, потім було звільнено під час Харківської контрнаступальної операції Сил оборони України, а зараз село знову опинилося під окупацією росіян.

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