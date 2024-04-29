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ТЦК знімають просто з рейсів: перевізники поскаржилися на "облаву" водіїв

Яна Ставська
29 квітня 2024, 20:49
Автомобілі тим часом продовжують стояти на КП, допоки інші водії не підберуть транспорт.
ТЦК знімають просто з рейсів: перевізники поскаржилися на
Водіїв міжнародних рейсів одразу після ВЛК відправляють на полігони / Колаж Главреда. Фото: УНІАН

Працівники ТЦК нібито знімають водіїв міжнародних перевезень після повернення в Україну і відправляють у військкомати, повідомляє Асоціація міжнародних автоперевізників.

У заяві повідомляється, зокрема, про кілька випадків у Закарпатській області, коли водіїв у разі відмови силоміць доставляли до ТЦК, а після проходження ВЛК одразу направляли у навчальні центри.

Звʼязок з ними "майже одразу" зникає, тим часом автомобілі залишаються на дорозі, допоки транспорт не підберуть інші водії.

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"З водієм ми змогли поспілкуватися лише хвилину. Його забрали до військової частини, автомобіль залишили на КП. Зранку ми з ним поговорили, а вже зараз він знаходиться у військовій частині. Водій виконував міжнародне перевезення, на кордонному пункті йому ніхто зауважень не робив, а зараз автомобіль знаходиться без водія", - заявив перевізник "Транспеле" (Київ) Сергій Нечай.

ТЦК знімають просто з рейсів: перевізники поскаржилися на
Закон про мобілізацію - основні положення/ Інфографіка Главреда

Мобілізація в Україні - останні новини

2 квітня президент Володимир Зеленський підписав закон №9281, який знижує мобілізаційний вік українців із 27 до 25 років. Нинішні воїни Сил оборони України потребують заміни молодими українцями, які краще орієнтуються в технологіях сучасної війни, прокоментував глава держави.

Згідно з новим законом про мобілізацію, засуджені зможуть потрапити до лав ЗСУ за особистою згодою та погодженням із командирами частин. Перевірятимуть їхнє фізичне здоров'я та психічний стан.

Також Кабмін розробляє нові покарання для ухилянтів. За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, окрім обмеження прав на керування транспортними засобами, для військовозобов'язаних можуть запровадити обмеження на надання адміністративних послуг.

Тим часом МЗС України запровадили обмеження на отримання закордонних паспортів за кордоном для чоловіків від 18 до 60 років.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

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