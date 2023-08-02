'Святкування не по плану': у Маріуполі партизани отруїли російських офіцерів

Окупанти у Маріуполі почали підозрювати застосування цианіду та пестицидів в їжі.

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У Маріуполі партизани отруїли окупантів / колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, mrpl.city

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що маріупольські партизани на одному з військових об'єктів отруїли російських офіцерів.

Як зазначив Андрющенко у своєму Telegram, інцидент стався під час святкування дня ВМФ російськими військовими. Відомо, що зараз окупанти у важкому стані і це завадить їм готувати місто до оборони.

На одному з військових об'єктів група спротиву у Маріуполі отруїла офіцерський склад російської армії. До лікарні у важкому стані потрапили 17 російських військових, з яких вже двоє померло. Стан та подальша доля решти 15 росіян наразі невідома.

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"Окупанти підозрюють застосування цианіду та пестицидів в їжі. Наші з посмішкою кажуть: "на щурів завжди дохіба отрути", - заявив Андрющенко.

Робота українських партизанів

Нагадаємо, що у Маріуполі партизани підірвали позиції окупантів РФ разом з ворожою технікою. Було знищено місце розташування ворожого підрозділу, а також кілька одиниць техніки та обладнання.

Українські партизани ліквідували 19 "вагнерівців" у Ростовській області. Командири ПВК Вагнер вирішили, що втрати необхідно приховати, тому позбулися "демілітаризованих" окупантів.

Партизани України атакували війська РФ на Херсонщині. Партизани продовжать знищувати ворожі сили країни-агресора Російської Федерації в Україні, доки окупанти продовжуватимуть війну, сказали в русі Атеш.

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