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Світла стане більше: Харченко розповів, коли скасують графіки відключень по Україні

Юрій Берендій
5 вересня 2024, 09:49
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Відключення світла в Україні можуть скасувати вже наступного тижня через інтенсивне відновлення енергосистем після ракетних ударів РФ, зазначає експерт.
Світла стане більше: Харченко розповів, коли скасують графіки відключень по Україні
Харченко пояснив, як відключатимуть світло наступного тижня / Колаж Главред, фото: УНІАН, pexels

Вже з наступного тижня по всій території України Укренерго буде застосовувати максимум одну чергу відключень електроенергії. Крім того, в деякі дні відключень світла для населення не буде взагалі. Про це в ефірі телеканалу "КИЇВ24" розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко

За його словами, тривалість відключення електроенергії буде залежати від двох речей.

"Відновлення високовольтних мереж, яке йде інтенсивно, і фактично до вихідних, я думаю, що високовольтні мережі повернуться до більш-менш того стану, в якому вони були до атаки 26 серпня", - вказує він.

відео дня

Дивіться відео про те, коли скасують графіки відключень електроенергії:

Світла стане більше: Харченко розповів, коли скасують графіки відключень по Україні
Фото: скріншот

Експерт також зазначив, що важливо відновити енергоблоки, які перебувають на ремонті після весняних атак РФ і технічних аварій. Харченко додав, що кілька теплових енергоблоків також були виведені з ладу через ті чи інші події.

"Я сподіваюся, що наступного тижня у нас буде максимум одна черга відключень за такої ж погоди, як ми зараз маємо. Можливо, в певні дні не буде відключень взагалі. Зрозуміло це за умови, що немає нових подій чи аварій і немає нових атак", - резюмував Харченко.

Світла стане більше: Харченко розповів, коли скасують графіки відключень по Україні
Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Хто такий Олександр Харченко

Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

Відключення світла в Україні - графіки відключень електроенергії

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 5 вересня в Україні протягом доби діятимуть графіки стабілізаційних відключень електроенергії, однак обмеження для споживачів будуть значно послаблені, зазначає "Укренерго".

Раніше з'явилася інформація про аварію на Південноукраїнській АЕС, яку "Енергоатом" спростував, пояснивши, що один із енергоблоків був розвантажений на 33% через виявлені зауваження.

За прогнозом експерта Юрія Корольчука, в осінньо-зимовий період українці можуть мати електроенергію лише 12 годин на добу, і це оптимістичний сценарій.

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