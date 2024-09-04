Світла буде значно більше: графіки відключень електроенергії на 5 серпня

У четвер, 5 вересня, в Україні будуть діяти впродовж всієї доби графіки стабілізаційних відключень світла. Обмеження електроенергії для українців суттєво послаблять. Про це повідомило "Укренерго".
"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень", - йдеться у повідомленні.
У компанії зазначили, що живлення критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Водночас "Укренерго" наголосило, що в обсягах відключень можливі зміни. Актуальні графіки відключень можна перевірити на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах.
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні - новини за темою
Нагадаємо, графіки відключень електроенергії в Україні повернули після масованої атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру 26 серпня.
Також, за словами експертів, прогнози щодо електропостачання в Україні на осінь погіршилися. У вересні все ще діятимуть графіки погодинних відключень, але до середини місяця їх можуть послабити. Проте з початком опалювального сезону відключення можуть повернутися через зростання споживання електроенергії.
Експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна зізналася, як обстріли ГЕС і ТЕС "вдарять" по енергетиці. Наразі Україні не вистачає балансуючих потужностей, які забезпечують стабільність енергосистеми, після російських обстрілів.
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