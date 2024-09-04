УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світла буде значно більше: графіки відключень електроенергії на 5 серпня

Руслана Заклінська
4 вересня 2024, 18:03
285
Обмеження електроенергії в Україні послаблять, але не повністю, повідомило "Укренерго".
Світла буде значно більше: графіки відключень електроенергії на 5 серпня
Коли вимикатимуть світло 5 вересня / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

У четвер, 5 вересня, в Україні будуть діяти впродовж всієї доби графіки стабілізаційних відключень світла. Обмеження електроенергії для українців суттєво послаблять. Про це повідомило "Укренерго".

"Завтра, 5 вересня, у всіх регіонах упродовж всієї доби прогнозується застосування 1 черги відключень", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що живлення критичної інфраструктури не обмежуватимуть. Водночас "Укренерго" наголосило, що в обсягах відключень можливі зміни. Актуальні графіки відключень можна перевірити на сайті обленерго та його сторінках у соцмережах.

відео дня
Світла буде значно більше: графіки відключень електроенергії на 5 серпня
Що означають черги відключень електроенергії / Інфографіка: Главред

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, графіки відключень електроенергії в Україні повернули після масованої атаки Росії на українську енергетичну інфраструктуру 26 серпня.

Також, за словами експертів, прогнози щодо електропостачання в Україні на осінь погіршилися. У вересні все ще діятимуть графіки погодинних відключень, але до середини місяця їх можуть послабити. Проте з початком опалювального сезону відключення можуть повернутися через зростання споживання електроенергії.

Експертка з ядерної енергетики та ядерної безпеки Ольга Кошарна зізналася, як обстріли ГЕС і ТЕС "вдарять" по енергетиці. Наразі Україні не вистачає балансуючих потужностей, які забезпечують стабільність енергосистеми, після російських обстрілів.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет Укренерго відключення світла електроенергія
Реклама

Головне за день

"Всі завдання реалізовуються": Зеленський розкрив результати Курської операції

"Всі завдання реалізовуються": Зеленський розкрив результати Курської операції

19:42 Україна
Випалює позиції окупантів: ЗСУ вперше показали кадри застосування дрону "Дракон"

Випалює позиції окупантів: ЗСУ вперше показали кадри застосування дрону "Дракон"

19:25 Україна
Навіщо в Україні перетрушують уряд

Навіщо в Україні перетрушують уряд

19:10 Погляди
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Як позбутися слідів клею від наліпки: простий спосіб з ідеальним результатом 13600

Як позбутися слідів клею від наліпки: простий спосіб з ідеальним результатом

Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається 5894

Міністри звільняються один за одним: Зеленський сказав, що відбувається

«Надто багато тіл»: військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві 2179

"Надто багато тіл": військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві

Батько врятувався дивом: нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по Львову 2079

Батько врятувався дивом: нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по Львову

Останні новини

19:55

Нова магнітна буря налітає на країну: чого очікувати українцям 5-7 вересня

19:42

"Всі завдання реалізовуються": Зеленський розкрив результати Курської операції

19:26

Покровськ не по зубам: Путін буде змушений взяти паузу в наступі - Селезньов

19:25

Випалює позиції окупантів: ЗСУ вперше показали кадри застосування дрону "Дракон"

19:15

РФ битиме по Україні ракетами, які важче збивати: офіцер розкрив план ворога

США мають намір варити Росію повільно, як жабу: Жданов – про зняття обмежень на удари по РФСША мають намір варити Росію повільно, як жабу: Жданов – про зняття обмежень на удари по РФ
19:10

Навіщо в Україні перетрушують урядПогляд

19:01

Готують нові атаки: військовий експерт розкрив ймовірні мотиви атаки РФ на Львів

18:49

Шуфрич влаштував "театр" у суді: кликав медиків, зірвав засіданняВідео

18:33

Кощій Безсмертний по-кремлівськи: Путіну розробляють еліксир вічного життя

Реклама
18:33

ДРГ заходять в Торецьк: в Донецькій ОВА відповіли, хто контролює місто

18:30

Під Покровськом ЗСУ можуть потрапити в оточення: Снєгирьов розкрив загрози

18:07

Можуть допомогти витіснити ворога: Зеленський зізнався, від кого залежить перемога

18:03

Світла буде значно більше: графіки відключень електроенергії на 5 серпня

17:49

Буде штормовий вітер: які області заливатимуть грозові дощі

17:46

Чому клавіші на клавіатурі не в алфавітному порядку: секрету понад 150 років

17:46

"Руки тремтять": дружина Віктора Павліка показала результати ДНК свого сина

17:31

"Це криза": в Офісі президента розкрили причини масових відставок міністрів

17:24

Більше, ніж для захисту Німеччини: Шольц оголосив закупівлю 17 систем ППО для України

17:24

Цинічний удар Росії по Львову: як саме Польща готова допомогти місту

17:19

Великий страх Путіна: чому РФ не знімає війська з фронту для захисту Курська - Жданов

Реклама
17:13

"Мудрі діти": Алсу розповіла, як діти відреагували на зради батька

17:06

"Надто багато тіл": військовий розкрив подробиці удару по інституту в Полтаві

17:02

Секундний лайфхак без фена і плойки: як зробити об'єм волосся біля коріння невидимкоюВідео

16:51

ЄС не може надати Україні $50 млрд заморожених активів РФ: у Politico розкрили причини

16:47

Не штори, а вогнетривкі ролети: "Укрзалізниця" прокоментувала скандальний тендер

16:43

Це далеко не коронавірус: в Києві запроваджено карантин через дивну причину

16:31

Точно приживеться: як виростити троянду з букета в домашніх умовах

16:28

Чому польські F-16 не знищують російські ракети: у Defense Romania назвали причину

16:28

"У США є свій сценарій": Жданов розкрив, чи знімуть США обмеження на удари ЗСУ вглиб РФ

16:25

Батько врятувався дивом: нові деталі загибелі цілої родини внаслідок удару по ЛьвовуВідео

15:55

Навіщо при смаженні цибулю посипають цукровою пудрою - хитрість, яку використовують одиниці

15:52

ЄС має цікавий козир у рукаві: як Орбан жорстоко поплатитися за свою впертість

15:35

Чи потрібно позбавлятися сороконіжок у квартирі: відповідь вас здивує

15:28

Почнеться жорсткий період безгрошів'я: що не можна брати в руки 5 вересня

15:04

РФ змінює тактику ударів по Україні: у Зеленського попередили про загрозу і назвали міста

14:47

Що таке "заграва": мало хто знає правильну відповідьВідео

14:43

Ціль не Покровськ: окупанти посилили атаки на Курахівському напрямку

14:38

Рада бурхливо звільнила низку міністрів, не обійшлося без нюансівВідео

14:32

"Стіна, за якою було впевнено і надійно": помер Костянтин Пінчук

14:09

"А тоді перемога України у війні": Жданов назвав спосіб здолати армію РФ

Реклама
14:06

"Енергоатом" відкидає інформацію про аварію на Південноукраїнській АЕС

13:51

"Десь шлявся з якоюсь": відома українська співачка рознесла Олега Винника

13:34

53 постраждалих та 7 загиблих: в ДСНС завершили розбір завалів у Львові

13:22

ЗМІ викрили екснардепа Березу на брехні: він втік за кордон і не може підтвердити, що в Україні

13:15

"Цілі уражено": Росія відзвітувала про криваві удари по Полтаві та ЛьвовуФото

13:10

Дружина Остапчука вирішила покинути Instagram: що сталося

13:01

Як почистити конфорки газової плити: блискучі методи без зайвих витрат

13:00

Похолодання накриє Україну: у яких областях будуть дощі та грози

12:57

На Південноукраїнській АЕС сталася аварія: збільшаться відключення світла

12:42

Треба буде швидко окопатися: Жданов передбачив наступний крок Путіна на Курщині

^
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти