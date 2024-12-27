Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Світло майже не вимикатимуть: графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня

Руслана Заклінська
27 грудня 2024, 23:43
320
В Україні будуть застосовуватись обмеження електроенергії, однак вони будуть слабшими, повідомили в ДТЕК.
Світло майже не вимикатимуть: графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня
Графіки відключення світла на 27 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • Графіки вимкнення світла 28 грудня діятимуть з 15:00 до 17:00
  • Обсяг відключень електроенергії - пів черги

У суботу, 28 грудня, в Україні діятимуть графіки вимкнення світла. Обсяги обмежень та термін дії графіків буде мінімальним. Про це повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, українцям вимикатимуть світло по пів черги одночасно. Графіки обмежень електроенергії діятимуть з 15:00 до 17:00.

відео дня

Водночас для промисловості стабілізаційні відключення діятимуть з 10:00 до 18:00.

У Києві більшість черг матимуть світло протягом дня. У черги 4.2 світла не буде лише 2 години. На Київщині світло вимикатимуть черзі 1.1 і тільки на дві години.

На Дніпропетровщині дві години без світла буде черга 1.1. А в Одеській області світло вимкнуть з 15:00 до 17:00 лише черзі 2.2.

  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК
  • Графіки відключень світла на 28 грудня
    Графіки відключень світла на 28 грудня Фото: ДТЕК

Обмеження електропостачання в Україні застосовують через пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Актуальну інформацію про графіки відключень можна знайти на сайті або на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Світло майже не вимикатимуть: графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 25 грудня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку, яка серйозно пошкодила енергетичну інфраструктуру України. Відключення електрики триватимуть 5-7 днів, а за морозів можуть стати жорсткішими. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що блекауту в Україні не буде.

Також 26 грудня в Кіровоградській області ввели екстрені відключення світла через розпорядження "Укренерго". З 06:48 запроваджено графік аварійних відключень.

Як повідомляв Главред, 27 грудня в Україні мали діяти графіки вимкнення світла з 8:00 до 17:00. Проте в кількох областях України скасували графіки відключення світла. У Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій та Миколаївській областях не застосовували відключення електроенергії до кінця доби.

Читайте також:

Що відомо про ДТЕК?

ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України.

Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свет ДТЕК новини України відключення світла електроенергія
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Новий пакет допомоги для України від США: стало відомо, що до нього ввійде

Новий пакет допомоги для України від США: стало відомо, що до нього ввійде

01:54Світ
Другий Саміт миру: в МЗС сказали, коли його можуть провести

Другий Саміт миру: в МЗС сказали, коли його можуть провести

01:07Україна
Світло майже не вимикатимуть: графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня

Світло майже не вимикатимуть: графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня

23:43Україна
Реклама

Популярне

Більше
Ні добре, ні погано: 4 знаки зодіаку, для яких 2025 рік буде нейтральним

Ні добре, ні погано: 4 знаки зодіаку, для яких 2025 рік буде нейтральним

Україну накриє антициклон "Гюнтер": де різко вдарять морози

Україну накриє антициклон "Гюнтер": де різко вдарять морози

Наталія Сумська розповіла про свою таємничу доньку, яку вона утримує

Наталія Сумська розповіла про свою таємничу доньку, яку вона утримує

Гороскоп на сьогодні 28 грудня: Тельцям - несподівані подарунки, Дівам - хороша новина

Гороскоп на сьогодні 28 грудня: Тельцям - несподівані подарунки, Дівам - хороша новина

"Вони справді пара": Ектор Хіменес-Браво засвітився в обіймах з українською зіркою

"Вони справді пара": Ектор Хіменес-Браво засвітився в обіймах з українською зіркою

Останні новини

02:03

У Миколаєві пролунали вибухи: попередньо горить дах багатоповерхівки - деталі

01:54

Новий пакет допомоги для України від США: стало відомо, що до нього ввійде

01:30

Десятки ракет "на старті": у ГУР попередили про загрозу масованого удару РФ

01:07

Другий Саміт миру: в МЗС сказали, коли його можуть провести

00:13

Закуска, яка здивує гостей: рецепт рулету з оселедцем на Новий рікВідео

Прогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФПрогноз на 2025 рік для України: Загородній - про сюрпризи від ЗСУ та переговори з РФ
27 грудня, п'ятниця
23:43

Світло майже не вимикатимуть: графіки вимкнень електроенергії на 28 грудняФото

23:13

В Україні запровадили нове державне свято: що відомо

22:49

"Не просто порожній жест": Фіцо погрожує Україні "енергоблокадою" через газ з РФ

22:20

В обмінниках планують змінити курс долара: чого чекати українцям з понеділка

Реклама
22:08

"Прийшла до них поспілкуватися": Клара Новікова вперше висловилася про війну в Україні

21:59

Король Чарльз ухвалив рішення щодо принца Гаррі

21:55

ЗСУ захопили в полон солдатів із КНДР: Зеленський розкрив деталі запеклих боїв

21:47

Перед таким салатом ніхто не встоїть: шикарний рецепт на новорічний стілВідео

21:36

Похорон Яніса Тімми: Сєдокова злякалася

21:33

Солдати - "витратний матеріал" для РФ: у Білому домі розкрили шалені втрати КНДР

21:28

ЗСУ можуть втратити всі захоплені території на Курщині до весни — Bloomberg

21:22

Розгадати головоломку непросто: знайдіть за 5 секунд льодяник серед безлічі морозива

20:40

Який чай зміцнює імунітет: названо 5 найкорисніших напоїв

20:39

Україна різко скоротила кількість далекобійних ударів по РФ: у NYT дізналися причину

20:29

Вже на 12% дешевше: в Україні різко знизились ціни на популярний овоч

Реклама
20:05

Відповідальність Росії очевидна: Зеленський прокоментував падіння літака AZAL

19:45

10 тисяч дронів до кінця року: РФ нарощує виробництво безпілотників - CNN

19:44

Синоптики назвали дату похолодання: де оголосили штормове попередження

19:36

"Будьте цікаві": мільярдер зі списку Forbes розкрив секрет успіху

19:31

Завершення війни в Україні: Шольц розкрив позицію Трампа

19:10

Приклад "м'якої сили" Китаю в АфганістаніПогляд

19:08

Фейкова інвалідність заради виплат: посадовця КМДА підозрюють у шахрайствіФото

18:50

Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах: Шольц зробив важливу заяву

18:31

Баку оголосив демарш Чечні через збитий літак AZAL і зажадав компенсації

18:12

Доведіть свою геніальність: визначте за 5 секунд, яка бабуся фальшива

17:54

Контррозвідка СБУ - один з найефективніших департаментів Служби - експерт

17:50

"Росія не може втриматись": генерал сказав, чи закінчиться війна у 2025 році

17:29

Привітання з Новим роком 2025: красиві слова у прозі і віршах та картинки

17:21

"Патологічний брехун": у МЗС відповіли Лаврову щодо "діалогу без України"

16:59

Молоко і яєчний білок: із чим пити віскі, крім коли

16:49

"Черговий провал": експерт назвав нищівні наслідки збиття літака у Грозному для РФВідео

16:40

Уряд дозволив забронювати від мобілізації ще одну категорію українців

15:42

Чим відрізняються 2 дівчини: лише найуважніший знайде 3 відмінності за 10 секунд

15:29

Як швидко розморозити м'ясо: лайфхак підірвав Мережу

15:26

Вечір пам’яті Віталія Білоножка: відео з Палацу "Україна"

Реклама
15:20

Кола та кислота: як видалити вапняний наліт з унітазу

15:15

Війська КНДР можуть почати бої на Півдні: у ЗСУ прокоментували інформацію

15:14

Єфросиніна розповіла, чим займається її не публічна донька

15:03

Чверть мільярда для ЗСУ та понад 50 соціально важливих кампаній: підсумки роботи "Єдиних новин" у 2024 році новини компанії

14:42

10 речей і продуктів, які не можна ставити в мікрохвильову піч: варто знати всімВідео

14:39

Ворог готує нові атаки на півдні: у ЗСУ розкрили два напрямки штурму РФ

13:55

Росіяни спробували висадитися на острів під Херсоном: у ЗСУ заявили про втрати

13:54

Як визначити тип шкіри за 30 секунд: косметолог поділилася простим методом

13:34

Прилетів зі США: Катерина Осадча показала рідкісне фото 22-річного сина-красеня

13:30

"Звичайно підуть": військовий назвав умову штурму РФ Дніпропетровської області

Новий рік 2025
Кому пощастить у 2025 роціЧому ми п'ємо шампанське на Новий рікЯкі кольори не варто вдягати на Новий рік 2025У яких кольорах одягу зустрічати 2025 рік
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Різдво 2024
Що має бути на столі на Різдво 25 грудняЯк сказати українською "Сочєльнік"Що символізують 12 страв українського РіздваКоли колядують, щедрують і посівають в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти на Новий рік
Шикарний рецепт м'яса на новорічний стілРайська страва на Новий рік 2025 - швидко і смачно"Олів'є" і поруч не стояло: новий рецепт шикарного салату "Віночок"Бомбічна картоплія на Новий рік
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти