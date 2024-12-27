Світло майже не вимикатимуть: графіки вимкнень електроенергії на 28 грудня

В Україні будуть застосовуватись обмеження електроенергії, однак вони будуть слабшими, повідомили в ДТЕК.

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Графіки відключення світла на 27 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

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Графіки вимкнення світла 28 грудня діятимуть з 15:00 до 17:00

Обсяг відключень електроенергії - пів черги

У суботу, 28 грудня, в Україні діятимуть графіки вимкнення світла. Обсяги обмежень та термін дії графіків буде мінімальним. Про це повідомили в ДТЕК.

За даними компанії, українцям вимикатимуть світло по пів черги одночасно. Графіки обмежень електроенергії діятимуть з 15:00 до 17:00.

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Водночас для промисловості стабілізаційні відключення діятимуть з 10:00 до 18:00.

У Києві більшість черг матимуть світло протягом дня. У черги 4.2 світла не буде лише 2 години. На Київщині світло вимикатимуть черзі 1.1 і тільки на дві години.

На Дніпропетровщині дві години без світла буде черга 1.1. А в Одеській області світло вимкнуть з 15:00 до 17:00 лише черзі 2.2.

Обмеження електропостачання в Україні застосовують через пошкодження обʼєктів енергетичної інфраструктури внаслідок російських ракетно-дронових атак у листопаді-грудні. Актуальну інформацію про графіки відключень можна знайти на сайті або на офіційних сторінках обленерго в соцмережах.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 25 грудня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку, яка серйозно пошкодила енергетичну інфраструктуру України. Відключення електрики триватимуть 5-7 днів, а за морозів можуть стати жорсткішими. Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що блекауту в Україні не буде.

Також 26 грудня в Кіровоградській області ввели екстрені відключення світла через розпорядження "Укренерго". З 06:48 запроваджено графік аварійних відключень.

Як повідомляв Главред, 27 грудня в Україні мали діяти графіки вимкнення світла з 8:00 до 17:00. Проте в кількох областях України скасували графіки відключення світла. У Львівській, Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій та Миколаївській областях не застосовували відключення електроенергії до кінця доби.

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Що відомо про ДТЕК? ДТЕК (раніше — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — найбільший приватний інвестор енергетичної галузі України. Компанія виробляє електроенергію на сонячних, вітрових та теплових електростанціях, видобуває вугілля та природний газ, здійснює трейдинг енергопродуктів, розподіляє електроенергію та має мережу зарядних станцій, пише Вікіпедія.

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