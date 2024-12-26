Графік вимкнення світла 27 грудня: ситуація в енергосистемі значно покращилась

Графіки вимкнення світла будуть діяти з 8:00 до 17:00.

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Графік вимкнення світла на 27 грудня / Колаж: Главред, фото: pixabay

Що відомо:

Якими будуть обсяги обмежень

З якої години вимикатимуть світло

Через що введені графіки вимкнення світла

В Україні у п'ятницю, 27 грудня, будуть діяти графіки вимкнення світла. Обсяги обмежень та термін дії графіків буде значне менший, ніж 26 грудня. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки вимкнення світла будуть діяти з 8:00 до 17:00 в обсязі пів черги.

відео дня

"Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 25 грудня. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання", - йдеться у повідомленні.

Слід зазначити, що обсяги обмежень можуть змінитися протягом доби. Енергетики просять споживати електроенергію ощадливо.

Ракетний удар по Україні - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 25 грудня російські окупанти підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95МС. О 5:25 було зафіксовано пуски крилатих ракет типу "Калібр" із Чорного моря. По всій території України оголосили масштабну повітряну тривогу.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко заявив, що російські окупанти завдали ударів по українських містах, намагаючись залишити населення без електрики, газу, опалення та води.

Згодом Володимир Зеленський заявив, що Росія випустила по Україні понад 70 ракет та 100 дронів. Понад 50 ракет і значну частину безпілотників вдалося збити.

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Що відомо про "Укренерго"? ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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