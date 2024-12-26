Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

Головне із заяви експерта:
- Відключення світла в Україні можуть тривати принаймні 5-7 днів
- У разі морозів графіки можуть стати жорсткішими
- Енергетики активно працюють над зміцненням системи
Масована ракетно-дронова атака російських військ 25 грудня завдала значної шкоди енергетичній інфраструктурі України. Відключення світла триватимуть принаймні 5-7 днів, але у разі морозів графіки можуть стати жорсткішими. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Ранок.LIVE".
За його словами, блекауту не буде, енергетики роблять все можливе для відновлення системи та захисту від нових атак.
"У цьому змаганні – вони руйнують, ми відбудовуємо, – ми зараз попереду. Ми це краще робимо, ніж вони можуть руйнувати", - зазначив Харченко.
Він підкреслив, що українські енергетики не лише відновлюють пошкоджені об'єкти, але й активно працюють над зміцненням системи, створенням нового захисту та модернізацією обладнання.
За прогнозом експерта, тривалість відключень залежить від кількох чинників. А саме:
- якщо погодні умови залишатимуться такими, як зараз, графіки відключень діятимуть протягом 5-7 днів;
- у разі зниження температури до -5°C чи -10°C навантаження на систему зросте, що призведе до більш жорстких обмежень. У такій ситуації можуть бути введені графіки з трьома чергами відключень замість півтори.
"Якщо стане -5…-10°C, буде не півтори черги, а три. І до цього треба бути готовими. Це цілком можливий сценарій," – підкреслив Харченко.
Відключення світла - останні новини України
Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні у четвер, 26 грудня, діють графіки вимкнення світла. Вони введені майже на всю добу.
В Укренерго повідомили, що на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.
Крім того, в Україні змінюються графіки вимкнення світла. Зокрема, кожна черга буде розділена на дві підчерги. Графік відключень розбиватимуть на 30-хвилинні інтервали. Це дозволить збільшити кількість годин зі світлом.
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Хто такий Олександр Харченко
Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.
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