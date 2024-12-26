Після атаки РФ: українцям сказали, як довго триватимуть відключення світла

Тривалість відключень світла залежить від кількох чинників.

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Відключення світла / колаж: Главред, фото: УНІАН

Головне із заяви експерта:

Відключення світла в Україні можуть тривати принаймні 5-7 днів

У разі морозів графіки можуть стати жорсткішими

Енергетики активно працюють над зміцненням системи

Масована ракетно-дронова атака російських військ 25 грудня завдала значної шкоди енергетичній інфраструктурі України. Відключення світла триватимуть принаймні 5-7 днів, але у разі морозів графіки можуть стати жорсткішими. Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Ранок.LIVE".

За його словами, блекауту не буде, енергетики роблять все можливе для відновлення системи та захисту від нових атак.

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"У цьому змаганні – вони руйнують, ми відбудовуємо, – ми зараз попереду. Ми це краще робимо, ніж вони можуть руйнувати", - зазначив Харченко.

Він підкреслив, що українські енергетики не лише відновлюють пошкоджені об'єкти, але й активно працюють над зміцненням системи, створенням нового захисту та модернізацією обладнання.

За прогнозом експерта, тривалість відключень залежить від кількох чинників. А саме:

якщо погодні умови залишатимуться такими, як зараз, графіки відключень діятимуть протягом 5-7 днів;

у разі зниження температури до -5°C чи -10°C навантаження на систему зросте, що призведе до більш жорстких обмежень. У такій ситуації можуть бути введені графіки з трьома чергами відключень замість півтори.

"Якщо стане -5…-10°C, буде не півтори черги, а три. І до цього треба бути готовими. Це цілком можливий сценарій," – підкреслив Харченко.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини України

Нагадаємо, як повідомляв Главред, в Україні у четвер, 26 грудня, діють графіки вимкнення світла. Вони введені майже на всю добу.

В Укренерго повідомили, що на всіх об’єктах, де це дозволяє безпекова ситуація, вже почались аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу пошкодженого обладнання.

Крім того, в Україні змінюються графіки вимкнення світла. Зокрема, кожна черга буде розділена на дві підчерги. Графік відключень розбиватимуть на 30-хвилинні інтервали. Це дозволить збільшити кількість годин зі світлом.

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Хто такий Олександр Харченко Директор Центру досліджень енергетики. Експерт з питань енергетики. Публікує аналізи та прогнози розвитку ситуації в енергетичній сфері в ряді провідних ЗМІ України.

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