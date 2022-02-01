Суд заарештував полковника Голубана: його підозрюють в організації масових заворушень

Голубана заарештували на 60 діб / УНІАН

Печерський суд Києва заарештував ймовірного організатора масових заворушень у столиці, експолковника поліції Юрія Голубана. Також під варту поміщений його помічник Олексій Іванов.

Як пише УНІАН з посиланням на джерело в правоохоронних органах, вони обидва заарештовані на 60 діб. Причому без права внесення застави.

Співрозмовник УНІАН уточнив, що помічником Голубана є колишній патрульний Олександр Іванов.

За даними слідства, вони нібито готували масові заворушення і жорстокі сутички з поліцією під офісом президента 31 Січня і збирали "масовку" в кількості 3500 осіб, а також ще 1200 осіб для участі в зіткненнях. Також правоохоронці зазначили, що мета заходу – дестабілізація ситуації в Україні.

Тим часом, видання ґрати пише, що Голубан відкинув усі висунуті проти себе звинувачення і стверджує, що поліцейські його провокували, хоча сам він на них не реагував. Також він розповів, що мітинг планувала організація "традиція і порядок", мета якої була нагадати президенту про обіцянки.

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На даний момент підозрюваним повідомили підозру в замаху на організацію масових заворушень (ч.2 ст. 15, ч. 1 ст. 294 КК України). Їм загрожує до восьми років в'язниці.

Нагадаємо, раніше поліцейські затримали групу осіб, які планували організувати масові заворушення на території України.

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