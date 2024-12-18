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Розширити фронт у Дніпропетровську область: Снєгирьов розкрив нові "апетити" РФ

Даяна Швець
18 грудня 2024, 03:00
443
Російських агресорів не зупиняють навіть величезні втрати своєї армії.
Розширити фронт у Дніпропетровську область: Снєгирьов розкрив нові 'апетити' РФ
Окупанти хочуть почати воювати вже і на території Дніпропетровської області / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МО РФ

Що сказав Снєгирьов:

  • Вороги різко активізували бойові дії по всій лінії бойового зіткнення
  • Основна мета ворога - це вихід на адміністративні кордони Донецької області
  • Окупанти мають в планах перенести театр бойових дій у Дніпропетровську область

По всій лінії бойового зіткнення відбувається активізація сил російських агресорів. Особливо цікавими окупантам є Покровський та Курахівський напрямки.

Саме вони важливі для безпосереднього виходу на адміністративні кордони Донецької області з можливістю перенесення театру бойових дій на територію Дніпропетровської області.

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Про це сьогодні, 17 грудня, в ефірі телеканалу FREEДOM розповів військовий аналітик Дмитро Снєгирьов.

"Активізація російських військ, на жаль, відбувається не тільки на Покровському і Курахівському напрямках, але й по всій лінії бойового зіткнення. За останній місяць російські окупанти різко активізували бойові дії і на Лиманському, і на Куп’янському, і на Краматорському напрямках", — зазначив військовий аналітик.

Дмитро Снєгирьов висловив думку, що основне стратегічне завдання для ворога - це вихід на адміністративні кордони Донецької області.

"Покровсько-Курахівський напрямок їм цікавий для безпосереднього виходу на адміністративні кордони Донецької області з можливістю перенесення театру бойових дій на територію Дніпропетровської області. Тож, як бачимо, тут не тільки військовий, але й відповідно політичний аспект", — додав експерт.

Окрім цього, експерт нагадує, що Покровський район має багаті поклади літію і коксівного вугілля.

Розширити фронт у Дніпропетровську область: Снєгирьов розкрив нові 'апетити' РФ
Що відомо про Покровськ / Инфографика: Главред

"Це буде серйозний удар по українській економіці, а російській навпаки дасть можливість отримати доступ до української сировинної бази. Тому не випадково така висока інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку", — вважає гість ефіру.

І навіть величезні втрати армії, за словами аналітика, на жаль, російських окупантів не зупиняють.

"Втрати окупантів на Покровському та Курахівському напрямках б’ють усі історичні максимуми. Загальні втрати росармії за листопад вийшли на антирекорд у кількості близько 45 тисяч особового складу. До цього моменту історичним вважався показник жовтня місяця — 42 тисячі. Тому, судячи з усього, саме з кількістю втрат особового складу і пов’язана необхідність участі військовослужбовців Північної Кореї в бойових діях не тільки на території Російської Федерації, але й, відповідно, з’явилася інформація про можливість їхньої участі в бойових діях на території України", — резюмував Дмитро Снєгирьов.

Ситуація на фронті - що відомо

Як писав Главред, північнокорейців РФ не жаліє також та кидає на "м’ясні штурми". Головна функція армії КНДР - виявити наші позиції, якось проявитися і забезпечити другій хвилі можливість пройти далі.

Водночас головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що росіяни з північнокорейцями третю добу штурмують позиції на Курщині. Ворог проводить досить інтенсивні наступальні дії.

Окрім цього, Україна втратила половину захоплених територій на Курщині. Як відомо, наприкінці вересня Україна замінила елітні підрозділи на менш загартовані.

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Хто такий Дмитро Снєгирьов

Дмитро Снєгирьов (11 жовтня 1971, Луганськ) – експерт з військових питань, блогер. Історик та юрист. Співголова громадської ініціативи "Права справа".

Виступає на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах у якості експерта з військової та політичної тематики.

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