УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Стратегічне місто під загрозою: окупанти РФ націлилися на великий вузловий центр

Олексій Тесля
18 жовтня 2023, 05:20
Рубежі українських бійців намагалася прорвати колона РФ, ворог був знищений.
ВСУ
ЗСУ відбивають ворожі штурми / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

У боях за Авдіївку Донецької області другий механізований батальйон Gрезидентської бригади стримав hосійський штурм і колону ворожої техніки.

"На Авдіївському напрямку ворог не припиняє штурми. 2 механізований батальйон президентської бригади стримує навалу противника", - йшлося в повідомленні прес-службі бригади в Telegram.

Зазначається, що рубежі українських бійців намагалася прорвати колона російської техніки за підтримки піхоти. Однак ворог не зміг досягти мети і був знищений.

відео дня

При цьому бійці розповіли, як виявили ворожу колону за допомогою безпілотних літальних апаратів. Після чого почалася серія вибухів - військові уражали техніку збройних сил Російської Федерації.

В результаті вона переставала функціонувати, а в небо піднімався вогонь і густий чорний дим. Крім цього, військові показали, як скидали одиничні боєприпаси з дронів по живій силі ворога і окопах.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм. Під Авдіївкою ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також у бронетехніці, артилерії та авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти люто штурмують Авдіївку. Активізація бойових дій в Авдіївці не випадкова, підкреслив Андрій Юсов.

Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Авдіївка війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Стратегічне місто під загрозою: окупанти РФ націлилися на великий вузловий центр

Стратегічне місто під загрозою: окупанти РФ націлилися на великий вузловий центр

05:20 Україна
Сніг буде не лише в Карпатах: синоптик назвала дату сильного похолодання

Сніг буде не лише в Карпатах: синоптик назвала дату сильного похолодання

05:00 Синоптик
"Дальність – близько 160 км": Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS

"Дальність – близько 160 км": Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS

22:58 Світ
Всі головні новини

Останні новини

05:20

Стратегічне місто під загрозою: окупанти РФ націлилися на великий вузловий центр

05:00

Сніг буде не лише в Карпатах: синоптик назвала дату сильного похолодання

04:40

Брітні Спірс вперше відверто розповіла, чому вона поголила голову

03:45

Незвичайна загадка для найуважніших: потрібно знайти 16 будиночків за 15 секунд

03:15

Експерт пояснив, чи може фокус уваги влади США переключитися з України на Ізраїль

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

02:40

"Кошмаримо ворогів": у ЗСУ розповіли про запеклі бої на Херсонщині

02:02

Саме відійде: як легко очистити металевий чайник від накипу

01:33

Ризик великої війни: експерт оцінив, як розвиватимуться події на Близькому СходіВідео

00:14

Зірка "Постукайся в мої двері" Ханде Ерчел влипла в любовний трикутник

Реклама
17 жовтня, вівторок
23:52

Оптична ілюзія, яку ніхто не може розгадати: треба знайти краватку за 8 секунд

22:58

"Дальність – близько 160 км": Білий дім підтвердив надання Україні ракет ATACMS

22:54

У Газі "прилетіло" по лікарні: повідомляють про "сотні" загиблихВідео

22:22

"Ганьба!": Орбан станцював під дудку Путіна і видав скандальну заяву про Україну

22:16

Україна атакувала росіян ракетами ATACMS 1996 року: скільки їх у США

21:57

Відео з фронту: Залужний показав перші кадри роботи ATACMS в Україні

21:53

Чи може розв'язатися пупок: що потрібно зробити для цього

21:37

РФ виводить кораблі з Криму: можливості окупантів падають - ГУР

21:17

У Києві невідомі поглумилися над могилою легендарного пілота "Джуса"

20:47

ATACMS будуть влучати філігранно: розкрито наслідки для РФ від "балістики" ЗСУ

20:44

Більше не нацгвардієць: Козловський здав військову форму та оголосив новий етап

Реклама
20:30

"Господи, скільки зморшок": Тодоренко поскаржилася на сильно старіючу шкіру

20:06

Вріже -5: Україну огорне справжня морозна погода

19:57

Касетні бомби рознесли на шматки аеродроми РФ: деталі передачі Україні ATACMS

19:56

"Україна відпрацьовує різні сценарії": візит Путіна до Китаю несе певні ризики - ГУР

19:17

Нова "Русалонька" Холлі Бейлі вагітна первістком - ЗМІ

19:10

Вилазка ХАМАС як провісник кінця "Єдиної Росії"Погляд

19:00

"Новий розділ війни розпочато": Зеленський підтвердив застосування ATACMS

18:56

"Запаси вдвічі більші": РФ накопичила "Іскандери" для ударів по Україні - Романенко

18:52

США дотримали слова: Україна отримала всі обіцяні американські танки Abrams

18:49

Гросу розповіла, чому кинула свого чоловіка-росіянина

18:30

Потужний вибух і купа диму: у Скадовську підірвали російських офіцерів

18:29

Безжальний наступ: росіяни великими силами пішли на штурм важливого міста

17:50

Яка посудина не призначена для напоїв – горнятко чи філіжанка: відповідь вас здивує

17:45

Чи можна давати собаці креветки: відповідь здивує власників псів

17:43

І це не Ярославський: суддя МастерШеф Мартиновська розповіла про новий роман

17:41

Захисники просунулись на півдні, а ворог атакує схід: ЗСУ - про ситуацію на фронті

17:38

"Його очима": Бідняков привітав дружину серією невдалих фото

17:22

Ці коржі ще ніхто не готував: смачний рецепт з 1 незвичайного інгредієнтаВідео

17:22

Ракети перекинули в Україну таємно: ЗСУ вперше вдарили ATACMS по росіянах – ЗМІ

17:11

Попали по найціннішому: в ОВА повідомили подробиці нічного удару по Луганську

Реклама
16:53

Потужний удар на півдні: ЗСУ проломили оборону РФ і звільнили нові території

16:42

"А ось це БК вже пішов!": з'явилося відео потужного удару по аеродрому в БердянськуВідео

16:38

"Нові критерії": понад 140 тисяч переселенців позбавили виплат

16:16

Найкращі дати для весілля у 2024 році - ідеальні дні, щоб піти під вінець

16:02

Вийде краще, ніж в кав'ярні: як правильно варити каву в турці

15:53

22-річна "розлучниця" Тарасова прокоментувала роман з Костянтином Меладзе

15:52

Росіяни починають відходити: ЗСУ закріплюються на нових рубежах під Бахмутом

15:50

Дурне ім'я пса ледь не зруйнувало особисте життя: дівчина поділилася сердечною драмою

15:45

До останнього подиху захищав країну: у боях під Андріївкою загинув 26-річний воїн

15:34

Приїзд Путіна до Китаю: зустріч з Сі та нові приниження ОрбанаВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Гарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волосся
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти