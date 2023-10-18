Стратегічне місто під загрозою: окупанти РФ націлилися на великий вузловий центр

У боях за Авдіївку Донецької області другий механізований батальйон Gрезидентської бригади стримав hосійський штурм і колону ворожої техніки.
"На Авдіївському напрямку ворог не припиняє штурми. 2 механізований батальйон президентської бригади стримує навалу противника", - йшлося в повідомленні прес-службі бригади в Telegram.
Зазначається, що рубежі українських бійців намагалася прорвати колона російської техніки за підтримки піхоти. Однак ворог не зміг досягти мети і був знищений.
При цьому бійці розповіли, як виявили ворожу колону за допомогою безпілотних літальних апаратів. Після чого почалася серія вибухів - військові уражали техніку збройних сил Російської Федерації.
В результаті вона переставала функціонувати, а в небо піднімався вогонь і густий чорний дим. Крім цього, військові показали, як скидали одиничні боєприпаси з дронів по живій силі ворога і окопах.
Бої за Авдіївку
Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм. Під Авдіївкою ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також у бронетехніці, артилерії та авіації.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти люто штурмують Авдіївку. Активізація бойових дій в Авдіївці не випадкова, підкреслив Андрій Юсов.
Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.
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