Стратегічне місто під загрозою: окупанти РФ націлилися на великий вузловий центр

Рубежі українських бійців намагалася прорвати колона РФ, ворог був знищений.

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ЗСУ відбивають ворожі штурми / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

У боях за Авдіївку Донецької області другий механізований батальйон Gрезидентської бригади стримав hосійський штурм і колону ворожої техніки.

"На Авдіївському напрямку ворог не припиняє штурми. 2 механізований батальйон президентської бригади стримує навалу противника", - йшлося в повідомленні прес-службі бригади в Telegram.

Зазначається, що рубежі українських бійців намагалася прорвати колона російської техніки за підтримки піхоти. Однак ворог не зміг досягти мети і був знищений.

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При цьому бійці розповіли, як виявили ворожу колону за допомогою безпілотних літальних апаратів. Після чого почалася серія вибухів - військові уражали техніку збройних сил Російської Федерації.

В результаті вона переставала функціонувати, а в небо піднімався вогонь і густий чорний дим. Крім цього, військові показали, як скидали одиничні боєприпаси з дронів по живій силі ворога і окопах.

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося, що під Авдіївкою у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм. Під Авдіївкою ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також у бронетехніці, артилерії та авіації.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що окупанти люто штурмують Авдіївку. Активізація бойових дій в Авдіївці не випадкова, підкреслив Андрій Юсов.

Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.

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