"М'ясорубка" під Авдіївкою: у РФ колосальні втрати, ворог готує новий штурм

Під Авдіївкою ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також у бронетехніці, артилерії та авіації.

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ЗСУ відбивають ворожі атаки під Авдіївкою / Колаж: Главред, фото: відкриті джерела, Міноборони РФ ( ілюстративне фото)

На штурм Авдіївки Донецької області російські окупанти кинули підрозділи 114-ї, 15-ї та 21-ї мотострілецьких бригад армії РФ, посилені спецпідрозділами 1-го армійського корпусу.

На цьому напрямку ворог створив перевагу в 3-4 рази в кількості особового складу, а також перевагу в бронетехніці, артилерії та авіації. Таку оцінку дає військовий журналіст Юрій Бутусов у своєму Facebook.

"Але видатний військовий подвиг для України здійснила 110-та механізована бригада, яка обороняє Авдіївку. 110-та бригада, посилена 2-м батальйоном президентської бригади і кількома спецпідрозділами показала високу боєздатність і добре підготувалася до російського нападу", - підкреслив він.

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Журналіст зазначає, що під ударом відразу трьох російських бригад і під ураганним обстрілом наші війська втримали в цілому першу лінію оборони в районі Авдіївки.

"На жаль, серйозні втрати зазнали і українські підрозділи. Але війська володіють ефективним управлінням, бойовим духом і продовжують знищувати ворога. Російське командування планує новий штурм і поповнення розгромлених частин", - додав Бутусов.

Подробиці боїв за Авдіївку

У свою чергу військовий аналітик німецького видання Bild Юліан Рьопке не виключає, що Авдіївка може повторити долю Бахмута, оскільки росіяни мають намір наступати, незважаючи на величезні втрати.

Він пише, що початковий план РФ полягав у тому, щоб обійти місто із заходу, захопивши прилеглі селища, і взяти Авдіївку в оточення. Однак ЗСУ змогли зупинити росіян.

При цьому Рьопке каже, що в атаку РФ кинула колони з більш ніж 100 одиниць техніки.

Разом з тим під Авдіївкою українські захисники зуміли знищити понад 60 танків і БТР РФ, а також понад 200 солдатів армії країни-окупанта.

РФ штурмує Авдіївку / t.me/BILD_Russian

Бої за Авдіївку

Раніше повідомлялося про те, що штурм Авдіївки захлинається: РФ видихається і втрачає сили. Після серії інтенсивних штурмів Авдіївки Донецької області російські окупанти знизили кількість атак, розповів начальник Авдіївської міської Військової адміністрації Віталій Барабаш.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що РФ намагалася вибити ЗСУ з позицій біля Авдіївки. ЗСУ продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках.

Раніше представник Сил оборони України Олександр Штупун сказав, що у окупантів великі втрати під Авдіївкою. За кілька діб боїв росіяни втратили понад 3 тисячі своїх військових.

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