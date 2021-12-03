Вартість проїзду в Києві зросте: Кличко розповів, хто платитиме 12 грн, а хто - 20

Вартість проїзду в транспорті Києва зросте / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що проїзд в громадському транспорті для жителів Києва може подорожчати до 12 гривень, а для приїжджих – до 20 гривень. Остаточна вартість проїзду буде встановлена після обговорень.

Для того, щоби їздити в транспорті по 12 гривень за одну поїздку, потрібно буде скористатися карткою киянина.

"20 гривень для киян не буде. Для них розглядається ціна - 12 грн, якщо купувати по картці киянина. Для жителів області ціна складе 14 грн, якщо купувати проїзний", - пояснив Кличко в ефірі телеканалу Київ у четвер, 2 грудня.

Для приїжджих розглядається ціна в 20 грн за одну поїздку. При цьому пільги на безкоштовний проїзд для певних категорій населення планують зберегти.

Мер столиці запевнив, що до кінця опалювального сезону підвищувати вартість проїзду не будуть.

Реклама

Кличко додав, що рішення ухвалюватиметься вже після презентацій та обговорень.

Як повідомляв Главред, раніше заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що після подорожчання проїзду одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться в 20 гривень у разі придбання разового квитка. При оплаті карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень. Для власників Kyiv Smart Card вартість становитиме від 15 до 20 гривень залежно від кількості куплених поїздок.

Читайте також: