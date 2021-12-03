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Вартість проїзду в Києві зросте: Кличко розповів, хто платитиме 12 грн, а хто - 20

3 грудня 2021, 09:22
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До кінця опалювального сезону підвищувати вартість проїзду в Києві не будуть, запевнив мер столиці Віталій Кличко.

транспорт, карантин
Вартість проїзду в транспорті Києва зросте / УНІАН

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що проїзд в громадському транспорті для жителів Києва може подорожчати до 12 гривень, а для приїжджих – до 20 гривень. Остаточна вартість проїзду буде встановлена після обговорень.

Для того, щоби їздити в транспорті по 12 гривень за одну поїздку, потрібно буде скористатися карткою киянина.

"20 гривень для киян не буде. Для них розглядається ціна - 12 грн, якщо купувати по картці киянина. Для жителів області ціна складе 14 грн, якщо купувати проїзний", - пояснив Кличко в ефірі телеканалу Київ у четвер, 2 грудня.

Для приїжджих розглядається ціна в 20 грн за одну поїздку. При цьому пільги на безкоштовний проїзд для певних категорій населення планують зберегти.

Мер столиці запевнив, що до кінця опалювального сезону підвищувати вартість проїзду не будуть.

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Кличко додав, що рішення ухвалюватиметься вже після презентацій та обговорень.

Як повідомляв Главред, раніше заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник заявив, що після подорожчання проїзду одна поїздка в комунальному транспорті (метрополітені, трамваї, тролейбусі, автобусі) обійдеться в 20 гривень у разі придбання разового квитка. При оплаті карткою киянина вартість поїздки становитиме 12 гривень. Для власників Kyiv Smart Card вартість становитиме від 15 до 20 гривень залежно від кількості куплених поїздок.

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