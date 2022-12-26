Стара Європа провалила іспит, якби не її "петляння", війни в Україні не було б – експерт

Центр впливу НАТО перейде в Східну Європу, а Україна і Польща задаватимуть тон.

Якби не "петляння" Старої Європи, війни в Україні не було б/ 93-я ОМБр Холодний Яр, Главред

Війни Росії проти України могло б не бути, якби не бездіяльність країн Старої Європи, які фактично своєю поведінкою дали свою мовчазну згоду на це.

Тому ці країни провалили свій іспит. Про це розповів політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв'ю Главреду.

"Стара Європа провалила свій іспит. Якби не петляння і мовчазна згода Старої Європи, війни б в Україні не було", – зазначає він.

Це стане однією з причин, чому центр впливу Північноатлантичного альянсу переміститься у Східну Європу, вважає Загородній.

"НАТО розвалюватися не буде. Альянс показав свою ефективність. Але центр впливу піде в Східну Європу. Україна і Польща будуть на вістрі атаки, а тому будуть задавати тон", – прогнозує експерт.

Раніше Загородній пояснив, що НАТО вигідно членство в організації України, адже наша держава уже стала достатньо потужною у військовому плані і може відіграти важливу роль у стримуванні Росії. Також Україна стримуватиме Туреччину в Чорноморському регіоні. Але проти вступу будуть відверті союзники Кремля – зокрема, Угорщина і Туреччина.

Також Загородній зазначає, що Україна стане членом НАТО, причому навіть швидше, ніж отримає членство в Євросоюзі. Але коли це станеться – велике питання. Спочатку членство України в НАТО може мати якусь проміжну форму, вважає він.

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