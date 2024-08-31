США 'відшили' Україну з пропозицією відправляти підрядників з обслуговування F-16

В адміністрації президента Джо Байдена побоюються загрози безпеці американських підрядників.

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В США наразі не готові відправляти своїх підрядників до України / Колаж: Главред, фото: pixabay

Рада національної безпеки Білого дому розглянула пропозицію щодо відправки в Україну цивільних підрядників, які б обслуговували винищувачі F-16 та інше озброєння. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Однак за інформацією видання, розвідка та інші відомства Штатів вважають наразі такий крок занадто ризикованим. Тому американська сторона сподівається, що більшу, а можливо й всю відповідальність за це візьмуть на себе європейські країни.

"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння стосовно перспективи нападу Росії на американських підрядників в Україні", – цитує видання одного з посадовців США на умовах анонімності. відео дня

Хоча адміністрація Байдена не виключає відправки американських підрядників до України у майбутньому, проте наразі не розраховує на реалізацію цього плану найближчим часом.

F-16 / Інфографіка: Главред

Що таке The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.

Заяви з США про F-16 в Україні

Нещодавно стадо відомо, що Білий дім "відкритий" до відправки Україні ракет великої дальності до 400 км JASSM. Ця далекобійна зброя призначена для ударів "повітря-земля" винищувачами F-16.

Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україні слід запрошувати американських пілотів-ветеранів, які проявлять зацікавленість і бажання літати на F-16 та воювати на боці України у війні проти РФ.

Нагадаємо, у Пентагоні також відповіли на запитання щодо інформації про втрату Україною першого винищувача F-16 під час відбиття масованого повітряного удару РФ 26 серпня. Там не підтвердили інформацію про те, що винищувач нібито міг бути збитий дружнім вогнем українського ЗРК Patriot.

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