США 'відшили' Україну з пропозицією відправляти підрядників з обслуговування F-16

Рада національної безпеки Білого дому розглянула пропозицію щодо відправки в Україну цивільних підрядників, які б обслуговували винищувачі F-16 та інше озброєння. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Однак за інформацією видання, розвідка та інші відомства Штатів вважають наразі такий крок занадто ризикованим. Тому американська сторона сподівається, що більшу, а можливо й всю відповідальність за це візьмуть на себе європейські країни.
"Розвідувальне співтовариство висловило занепокоєння стосовно перспективи нападу Росії на американських підрядників в Україні", – цитує видання одного з посадовців США на умовах анонімності.відео дня
Хоча адміністрація Байдена не виключає відправки американських підрядників до України у майбутньому, проте наразі не розраховує на реалізацію цього плану найближчим часом.
Що таке The Wall Street Journal?
The Wall Street Journal (WSJ) — щоденна міжнародна англомовна газета, орієнтована на ділові та фінансові новини. Заснована 8 липня 1889 р. Чарлзом Доу, Едвардом Джонсом і Чарльзом Бергстрессером. Одне з найвпливовіших та найбільших американських видань, що публікує статті за тематикою: політика, економіка, бізнес, технології, лайф-стайл тощо, пише Вікіпедія.
Заяви з США про F-16 в Україні
Нещодавно стадо відомо, що Білий дім "відкритий" до відправки Україні ракет великої дальності до 400 км JASSM. Ця далекобійна зброя призначена для ударів "повітря-земля" винищувачами F-16.
Раніше американський сенатор Ліндсі Грем заявив, що Україні слід запрошувати американських пілотів-ветеранів, які проявлять зацікавленість і бажання літати на F-16 та воювати на боці України у війні проти РФ.
Нагадаємо, у Пентагоні також відповіли на запитання щодо інформації про втрату Україною першого винищувача F-16 під час відбиття масованого повітряного удару РФ 26 серпня. Там не підтвердили інформацію про те, що винищувач нібито міг бути збитий дружнім вогнем українського ЗРК Patriot.
Інші новини про винищувачі F-16:
- Вперше винищувачі F-16 успішно відбивали наймасштабнішу атаку РФ - Зеленський
- ЗСУ можуть використовувати F-16 для ударів по РФ: гучна заява ЗС Нідерландів
- Після трагедії з F-16: Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ - указ
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