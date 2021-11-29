У ФРН пригрозили РФ відповіддю і "величезними втратами" у разі нападу на Україну

У ФРН попередили РФ Про плачевні наслідки нападу на Україну / pixabay

Посол Німеччини в Україні Анка Фельдхузен заявила про те, що РФ зазнає величезних втрат у разі прямої агресії проти України.

Як підкреслила вона в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна, на сьогодні українські війська набагато сильніші, ніж були в 2014 році в момент початку російської агресії.

"Росія зазнала б величезних втрат. Те, чого Росія завжди хоче - це, щоб ми, наші співгромадяни, українці дуже багато про них думали, витрачали енергію, час, нерви, питаючи себе про те, чи станеться що-небудь", - сказала Фельдхузен.

На питання про те, про які наслідки для РФ може йти мова в разі нападу, Фельдхузен також вказала на можливі кроки у фінансовій сфері.

"Ви знаєте всі ці можливості, ми вже сім років про це говоримо. Особливо у фінансовій сфері є ще кроки, які можна зробити", - сказала вона.

Реклама

Німецький дипломат каже, що Україна та її партнери вже думають про те, як можна уникнути нового нападу РФ на Україну.

"На відміну від 2014 року, зараз це не було б сюрпризом для нас. Ми всі - і в Україні, і разом з партнерами – вже думаємо, як можна цього уникнути, тому що ніхто не хоче повномасштабної війни. Хорошим результатом була б координація між партнерами, щоб чітко сказати Росії, що буде, якщо знову буде війна", - пояснила вона.

читайте такожВійська РФ біля кордонів України: у США попередили Кремль про жорстку відповідь на нову агресію

Нагадаємо, раніше Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив про те, що дії білоруського режиму Олександра Лукашенка з нелегалами на кордоні Польщі відволікають увагу від активності Росії на кордоні з Україною.

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розкол і спрямовані на те, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною", - підкреслив він.

Читайте ще: