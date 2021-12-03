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"Каральні заходи" проти РФ: Київ закликав ФРН виставити Путіну "каталог санкцій"

3 грудня 2021, 17:41
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Андрій Мельник заявив про загрозу нової війни в центрі Європи.

Санкція
В Україні запропонували пакет санкцій проти РФ / УНІАН

У разі нової агресії РФ проти України Берлін може відповісти болючими санкціями, заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він закликав майбутнього канцлера Олафа Шольца виставити "каталог санкцій" президенту Росії Володимиру Путіну, пише Bild.

Український дипломат звернув увагу на те, що ризик нового військового нападу Росії на Україну ніколи не був вищим, ніж у ці тижні.

"Йдеться про виживання України як незалежної держави. Тому що Путін позбавляє нас права на існування. Він прагне зруйнувати українську державність", - заявив посол України у ФРН.

Він переконаний в тому, що для запобігання новій агресії РФ Олаф Шольц після обрання повинен виставити Володимиру Путіну "жорсткий каталог каральних заходів" не пізніше 8 грудня.

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"Тільки ця явна загроза з боку нового федерального уряду може привести Путіна до тями і своєчасно запобігти новій війні в центрі Європи", - додав Мельник.

Новий пакет санкцій проти РФ: що пропонує Україна

  • повне відсторонення Росії від усіх міжнародних організацій;
  • ембарго на весь імпорт російського газу, сирої нафти і вугілля;
  • повна заборона німецьких інвестицій в Росію;
  • заморожування російських державних активів за кордоном, включаючи банківські рахунки;
  • відключення Росії від системи міжнародних платіжних операцій SWIFT.

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Раніше в США заявили, що будуть готові ввести проти Російської Федерації економічні санкції. За словами державного секретаря США Ентоні Блінкена, раніше про такі санкції вони не говорили.

Блінкен каже, що у разі прямої агресії проти України з боку Росії - США нададуть рішучу відповідь.

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