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Суперечка через борги та спадщину СРСР: Київ звинуватив Путіна в маніпуляції

13 грудня 2021, 14:02

Олег Ніколенко прокоментував нове звинувачення Володимира Путіна на адресу України.

МЗС України
У МЗС України відповіли на претензії Володимира Путіна / УНІАН

Спікер Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко прокоментував звинувачення президента РФ Володимира Путіна в тому, що Україна нібито не виконала зобов'язання про передачу Росії зарубіжних активів колишнього СРСР.

Твердження господаря Кремля є маніпуляцією фактами, підкреслив він у коментарі Інтерфакс-Україна.

"Розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво за зовнішнім державним боргом та активами СРСР від 1991 року. Згідно з договором частка нашої держави в загальній сумі боргу та активів СРСР становить 16,37%", - зазначив представник МЗС України.

Він нагадав, що в 1994 році Україна і Росія підписали так звану "угоду про нульовий варіант", згідно з яким РФ зобов'язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку Україна повинна була передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

"У той же час, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, які повинні були передаватися, унеможливило ратифікацію Угоди Верховною Радою України. Цей документ не набув чинності ні для України, ні для РФ. Отже, говорити про невиконання будь-яких зобов'язань без належного правового процесу здається необґрунтованим", - додав Ніколенко.

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Борги і майно СРСР: в чому суть спору

Раніше Україна відмовилася визнавати претензій Росії на отримання всієї власності колишнього СРСР за кордоном.

При цьому Україна залишилася єдиною з усіх колишніх республік СРСР, яка не врегулювала проблему розподілу активів Радянського Союзу.

Позиція України полягає в тому, що сума боргів, які Росія виплатила за Україну, становить не більше 14 мільярдів доларів. Тоді як загальна вартість закордонного майна СРСР, за різними даними, досягає 300-400 мільярдів доларів. Таким чином, виплачений Москвою борг стає значно меншим, ніж ті майже 17 відсотків активів СРСР, що становлять українську частку за угодами 1991 року.

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