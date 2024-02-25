'Слід очікувати посилення боїв': майор ЗСУ назвав напрямок головного удару Росії

Росіяни раніше перекинули частину військ з Куп'янського напрямку на Авдіївку, а тепер, швидше за все, повернуть їх назад, сказав Олексій Гетьман.

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Під Куп'янськом варто очікувати посилення бойових дій / Колаж: Главред, фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ, facebook.com/alexeyhetman

Головним напрямком удару може бути Куп'янський або Лиманський напрямок. Під Купянськом слід очікувати активізацію бойових дій. Про це в інтерв'ю Главреду розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Цілком можливо, що напрямком головного удару військ Росії буде Куп'янський або Лиманський напрямок. Раніше вони перекинули частину військ з Куп'янського напрямку на Авдіївку, а тепер, швидше за все, повернуть їх назад. Тому саме під Куп'янськом можна очікувати посилення бойових дій", - наголосив Гетьман.

За його словами, росіяни, ймовірно, повернуть підрозділи з Авдіївського напрямку на Куп'янський.

"Росіяни раніше заявляли, що до так званих президентських виборів на Росії вони планували захопити Авдіївку. Також були плани щодо виходу на Куп'янськ-Вузловий та Куп'янськ з форсуванням річки Оскіл і подальшим просуванням у цьому районі", - зазначив майор запасу ЗСУ.

Дивіться відео, в якому Олексій Гетьман зробив прогноз щодо нового наступу Росії:

Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Війна в Україні

Як повідомляв Главред, станом на 23 лютого 2024 року в Україні перебуває близько 470 тисяч військовослужбовців окупаційної армії Росії. Генштаб ЗСУ зазначив, що за останні три місяці угрупування російських військ зросло на 40 тис. осіб.

Також приблизно до початку березня очікується кульмінація наступальних дій Росії, а до середини місяця вони можуть стихнути. Росіяни виснажуються, втрачають ресурси та техніку, проте будуть наступати доти, доки матимуть сили, спрогнозував майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

Крім цього, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заінтригував заявою у річницю вторгнення РФ в Україну. За його словами, палаючих літаків РФ може стати більше. Він зазначив, що ми можемо дати ворогу потужну відповідь в повітрі.

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