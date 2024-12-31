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Ситуація погіршиться по кількох напрямах: що чекає на РФ у 2025 році - прогноз

Юрій Берендій
31 грудня 2024, 15:20
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Ситуація для Росії у 2025 році буде лише погіршуватись, однак наразі в Кремля є ресурси для продовження війни проти України, вважає Яковенко.
Ситуація погіршиться по кількох напрямах: що чекає на РФ у 2025 році - прогноз
Яким буде 2025 рік для Росії - прогноз / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 17-та окрема танкова Криворізька бригада імені Костянтина Пестушка, скріншот із відео

Про що сказав Яковенко:

  • Чи зможе Трамп зупинити війну в Україні
  • Чи оголосять мобілізацію в Росії
  • Яким буде 2025 рік для РФ

Щоб проаналізувати, що може статися з Росією у 2025 році, слід спершу оцінити ситуацію на полі бою в Україні. Адже головна подія сьогодення – це війна, яка триває на території України та частково зачіпає Курську область. Таку думку висловив російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко в інтерв'ю "Главреду".

На його думку, ключовим питанням залишається те, чи відбудуться переговори і, чи зможе Дональд Трамп зупинити війну. Втім, Яковенко вважає, що відповідь очевидна – ні, це неможливо. Причина полягає в тому, що досягти компромісу між позиціями Путіна та України не вдасться.

"У Трампа навряд чи є будь-який ресурс для того, щоб зупинити війну, натиснути на Путіна і змусити його все це припинити. Тому, я думаю, що найімовірнішим буде інерційний сценарій розвитку подій", - вказує він.

Експерт зазначає, що одне з ключових питань – чи буде наступного року мобілізація в Росії. На його думку, це малоймовірно, оскільки Путін має ресурси, щоб продовжувати залучати людей в якості "гарматного м'яса".

"Якщо на фронті виникне дефіцит "м'яса", на допомогу прийде Кім Чен Ин. Згідно з останніми повідомленнями, він готовий продовжувати постачати Росії північнокорейців. Тож у Путіна є можливості продовжувати війну навіть без мобілізації", - зазначив Яковенко.

Також, ще одне важливе питання – наскільки Захід готовий продовжувати підтримувати Україну. Це значно впливає на події в Росії, які залежать від перебігу війни. Щодо Європи є певна впевненість, але головна увага зосереджена на готовності США продовжувати допомогу.

"І тут багато чого залежатиме від того, кого Трамп вважатиме винним у зриві потенційної угоди. Від української дипломатії, яка може і повинна докласти максимальних зусиль для того, щоб Штати визнали винним у зриві угоди саме Путіна", - робить висновок аналітик.

Експерт додає, що переконати в цьому Трампа буде важливим завданням, адже його позиція суттєво впливатиме на ситуацію. Він висловлює сподівання, що Україні це вдасться, оскільки Путін залишається основною перепоною для завершення війни.

"Я думаю, що у 2025 році в Росії, як і раніше, погіршуватиметься економічна ситуація. Однак не настільки, щоб Росія і Путін не змогли продовжувати війну. Слід очікувати нових спроб посилення режиму всередині країни: збільшиться кількість політв'язнів та іноагентів", - сказав Яковенко.

Він припустив, що у 2025 році можливе повне блокування YouTube у Росії, а також, імовірно, обмеження доступу до WhatsApp. Водночас Telegram, швидше за все, не заблокують через велику кількість прорежимних каналів.

"Подальше наростання одіозної пропаганди і погіршення рівня життя - ось приблизні основні параметри того, що чекає на Росію у 2025 році", - зазначив експерт.

Дивіться відео, в якому Яковенко розповів, що чекає на Україну і Росію у 2025 році:

Яковенко наголосив, що робити прогнози щодо Росії складно, оскільки країною керує абсолютно неадекватна особа.

"Її неадекватність (Путіна, - ред.) ми бачили під час останньої "Прямої лінії". Людина наговорила стільки речей, що це, швидше, предмет не аналізу, а поле роботи психіатрів. Коли людина каже, що, мовляв, нудно, коли все стабільно, і потрібна двіжуха зі свистом куль біля скроні (щоправда, біля її скроні жодні кулі не свистять), або пропонує Заходу "дуель" з ударом "Орешніком" по Києву і західним ППО, то це схоже на якусь серйозну соціопатію у важкій формі. Абсолютно неадекватні висловлювання. Він грає чужими життями і робить це із задоволенням", - сказав Яковенко.

Аналітик також підкреслив, що, попри це, Путін залишається лідером великої ядерної держави, що є серйозною проблемою. Наразі Кремль має достатньо ресурсів, щоб продовжувати війну з Україною.

Ситуація погіршиться по кількох напрямах: що чекає на РФ у 2025 році - прогноз
Які країни володіють ядерною зброєю / Інфографіка: Главред

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, бійці 6-го полку Сил спеціальних операцій ЗСУ під час наступальних дій взяли під контроль один із населених пунктів у Курській області Росії. Про це повідомили в ССО, зазначивши, що успіх операції забезпечила підтримка артилерії.

Український оборонно-промисловий комплекс суттєво зміцнив свої можливості, збільшивши їх у шість разів. Практично всі дрони для потреб фронту нині виробляються в Україні. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Російський опозиційний журналіст, соціолог і медіаексперт Ігор Яковенко висловив думку щодо здатності Росії розв’язувати нові війни. На його думку, це безпосередньо залежить від ходу війни в Україні.

Інші новини:

Хто такий Ігор Яковенко

Ігор Олександрович Яковенко (нар. 13 березня 1951, Москва) – російський журналіст, соціолог, педагог і громадський діяч. Колишній секретар Спілки журналістів Росії, колишній депутат Державної думи. Генеральний директор Національної тиражної служби. Голова профспілки журналістів "Журналістська солідарність", пише Вікіпедія.

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