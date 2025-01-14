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РФ готує котел на тисячі кілометрів: ексспівробітник СБУ попередив про небезпеку

Маріна Фурман
14 січня 2025, 09:57
271
Ступак проаналізував стратегію ворога на Покровському напрямку.
ВСУ, армия РФ
Ступак спрогнозував дії окупантів на Покровському напрямку / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Основне:

  • РФ хоче сформувати масштабний котел для ЗСУ
  • Якщо окупантам не вдасться створити котел на Покровському напрямку, у росіян є план "Б"
  • Ворог може змусити українських бійців відступити від Покровська

Російські окупанти хочуть створити масштабний котел на площі між Покровськом і Часовим Яром. Однак, якщо ворог бачитиме, що це надто складне завдання, то досягатиме своєї мети шляхом створення менших котлів. Про це заявив ексспівробітник Служби безпеки України Іван Ступак в інтерв'ю OBOZ.UA.

Ступак зазначив, що про тактику ворога на Покровському напрямку українським силам було відомо ще з вересня.

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"Вони (окупанти - ред.) не йдуть в лоба, вони йдуть через західні околиці Покровська, ріжуть нам сполучення з Дніпропетровською областю. Сполучення буксує, техніка не їде, снаряди не їдуть, люди не їдуть… Усе треба возити окружними шляхами, це важче, це довше, це не так зручно. Як кажуть борці, противник "виходить на удушення". Вони починають придушувати місто Покровськ", - пояснив ексспівробітник СБУ.

За його словами, російські окупанти мають мету створити в районі Покровська і Часового Яру масштабний котел.

"Якщо провести між цими населеними пунктами пряму лінію і зробити з неї дугу, аби вона вигиналася догори в район Дружківки, то ми не сильно помилимося, якщо припустимо, що Російська Федерація взагалі має собі на меті зробити такий масштабний котел обсягом близько тисячі квадратних кілометрів", - додав Ступак.

Водночас експерт зазначив, що росіяни не можуть врахувати та передбачити дії українських сил, тому вони також розглядають інші варіанти досягнення мети й працюють із десятком менших котлів.

"Зокрема, котел у тому, що залишилося від Курахового. Отже, є намагання зробити великий котел, якщо не вийде, – маленькими котлами. Але приблизний задум можна зрозуміти так", - підкреслив він.

Обговорюючи можливе оточення Покровська, Ступак зауважив, що ворог може змусити наші війська відступити.

"Багато залежатиме від того, яка там оборона. Наразі не видно, що оборона там дуже сильна. Якщо брати Покровськ "на удушення", то буде як із Вугледаром", - зазначив ексспівробітник СБУ.

РФ готує котел на тисячі кілометрів: ексспівробітник СБУ попередив про небезпеку
Покровськ / Інфографіка: Главред

Ситуація в Покровську - останні новини

Нещодавно Главред з посиланням на аналітиків Інституту вивчення війни писав, що російська окупаційна армія планує перерізати наземні шляхи постачання до Покровська та Мирнограда на Донеччині, щоб змусити українські війська відступити з цих міст. На думку експертів, просування російських військ на схід і захід від Покровська може ускладнити логістику та спроможність українських військ поповнювати запаси й передислоковувати війська, у результаті Сили оборони будуть змушені відступити на північ, що дасть змогу російським окупантам оточити Покровськ і Мирноград.

Аналітик Андрій Крамченков повідомив, що вже зафіксовано рух окупаційних сил з боку населеного пункту Удачне і в півдня безпосередньо на околиці Покровська. Окрім цього ворог просувається і біля сусіднього Мирнограду.

Генерал армії України Микола Маломуж зазначав, що російський диктатор Володимир Путін хоче до інавгурації Трампа завершити операцію з оточення Покровська.

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Хто такий Іван Ступак

Іван Ступак - військовий експерт, колишній працівник СБУ.

Закінчив Національну академію СБУ. Після завершення навчання близько 9 років працював на оперативних і керівних посадах у Головному управлінні СБУ в Києві та Київській області. Займався протидією економічним злочинам.

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війна в Україні лінія фронту Часів Яр Покровськ Іван Ступак
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