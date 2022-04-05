"Міцно оприходували": під Дніпром жорстко пов'язали банду, яка била тероборону

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В Павлограді Дніпропетровської області бійці спецпідрозділу СБУ затримали банду, що тероризувала територіальну оборону і місцевих жителів.

Як розповів мер Дніпра Борис Філатов, в Палограді бандити били тероборонівців і цивільних.

Він уточнив, що була затримана банда, до складу якої входили, в тому числі, "кримінальні авторитети".

"За моїми даними, відпрацьований СБУ в Павлограді людський матеріал на прізвисько "Малеля", "дивиться" від "авторитету" Наріка і "злодія-апельсина" Умки, який боягузливо втік з Дніпра за кордон на другий день війни. Ну, за них, ви, звичайно, в курсі. Відомі "патріоти" і мужні хлопці, хто кулі не боїться і знає, де і чиї права", - розповів Філатов.

"Урки, в прямому сенсі слова, сс@лися в штани, коли хлопці міцно їх оприходували", - додав він.

Що сталося в Павлограді

Зазначимо, що раніше в соцмережах були опубліковані кадри із затриманням співробітниками СБУ в Дніпропетровській області "кримінальних авторитетів".

Зазначалося, що бандити били цивільних і бійців терроборони. Однак саме відомство не наводило жодної інформації про це.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в Бердичеві Житомирської області під варту взяли мародера, який обікрав квартири в окупованому Ірпені Київської області, заволодівши автомобілем та цінними речами біженців.

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