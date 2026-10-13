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"Сім’я чудом залишилася живою": дрон РФ знищив будинок львівського лікаря

Анна Косик
13 жовтня 2026, 10:54
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У Львівському районі постраждали кілька будинків, пошкоджена інфраструктура.
'Сім’я чудом залишилася живою': дрон РФ знищив будинок львівського лікаря
Люди залишилися без домівок через ворожу атаку / Колаж: Главред, фото: t.me/andriysadovyi

Головне:

  • РФ атакувала Львівщину реактивними дронами
  • У Мурованому загорілися житлові будинки

У ніч на 13 жовтня країна-агресор Росія атакувала Львівську область двома реактивними безпілотниками. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

За даними ПвК "Захід", обидва дрони вдалося збити. Один - над Львовом без наслідків, інший - над селом Муроване Львівського району.

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Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

"У Мурованому через падіння ворожого безпілотника та пожежу, яку це спричинило, значних руйнувань зазнали два житлові будинки. Ще сім мають різний ступінь ушкодження. Пошкоджена також інфраструктура. Згоріли три автівки. Ще дві пошкоджені. Найважливіше: люди не постраждали", - наголосив Козицький.

Мер Львова Андрій Садовий також прокоментував ворожу атаку на Львівщину. За його словами, реактивні дрони РФ били по селах і приватних будинках. Один з безпілотників знищив будинок лікаря з Першого ТМО Юрія Маголи.

"Його сім’я чудом залишилася живою, але втратила дім... Це вже друга атака реактивних дронів на Львів. Київ, Харків, Запоріжжя та інші міста щодня переживають значно масштабніші атаки, але кожен знищений будинок означає, що для когось зруйновано цілий світ. І вкотре нагадує всім нам, що безпечних місць в Україні немає", - додав Садовий.

Чим небезпечні реактивні дрони РФ - думка експерта

Главред писав, що за словами авіаційного експерта та аналітика Костянтина Криволапа, Росія суттєво наростила використання ударних безпілотників, а поява реактивних "Шахедів" створила для української ППО новий виклик.

Навіть поява серійного виробництва реактивних дронів-перехоплювачів не вирішить проблему миттєво. За його оцінкою, якщо РФ здатна запускати до 3000 реактивних "Шахедів" на місяць, то за співвідношення перехоплення хоча б один до трьох Україні знадобиться близько 10 тисяч перехоплювачів.

Удари РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, Главред писав, що ввечері 12 жовтня Росія атакувала Київ балістичними ракетами. У столиці лунали вибухи. У Дніпровському районі зафіксавано влучання ракети в обʼєкт транспортної інфраструктури.

За декілька годин до цього Росія ударила по житловій інфраструктурі Києва дроном. Під удар потрапила 25-поверхівка у Дарницькому районі. Влучання зафіксовано на рівні 12-16 поверхів.

Раніше також 12 жовтня російські окупаційні війська атакували Вінницю реактивним дроном. Ворожий безпілотник влучив у кондитерську фабрику Roshen.

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Про персону: Максим Козицький

Максим Козицький - український громадський діяч, підприємець і політик, голова Львівської обладміністрації з 5 лютого 2020 року.

Голова Львівської обласної організації партії "Слуга народу". Очолив список партії на виборах до Львівської обласної ради, пише Вікіпедія.

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