Сценарій знищення флоту РФ: Умеров назвав, що терміново потрібно ЗСУ

Рустем Умеров провів розмову з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом.

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Рустем Умеров / колаж: Главред, фото: УНІАН

Україні необхідно збільшити використання безпілотників для масштабування успіхів зі знищення російського флоту, заявив міністр оборони Рустем Умеров.

Про це він сказав під час телефонної розмови з міністром оборони Великої Британії Грантом Шеппсом і командувачем Збройними силами адміралом Ентоні Радакіном, написав глава МОУ у Facebook.

"Обговорили можливості реалізації в рамках Коаліції з розвитку морських можливостей. Ми маємо масштабувати успіхи України у знищенні російського флоту. Тому нам потрібно збільшити використання безпілотників в Україні", - написав Умеров. відео дня

Він також зазначив, що в розмові взяв участь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, який проінформував британських колег про оперативну обстановку і невідкладні потреби армії.

Крім того, міністр подякував Великій Британії за виділення 200 мільйонів фунтів на виробництво дронів для України.

Хто такий Рустем Умєров Рустем Енверович Умєров – український політичний діяч, підприємець, інвестор і меценат кримськотатарського походження. Народний депутат України IX скликання (2019–2022). Голова Фонду державного майна України з 7 вересня 2022 року. Делегат Курултаю кримськотатарського народу і радник лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. До призначення керівником ФДМУ, був заступником Керівника Постійної делегації до Парламентської Асамблеї Ради Європи. Із грудня 2020 року був співголовою депутатського об'єднання "Кримська платформа" у Верховній Раді. Ініціатор законопроєкту по скасуванню вільної економічної зони "Крим". У серпні 2021 року Указом Президента України Володимира Зеленського нагороджений орденом "За заслуги" ІІІ ступеня, пише Вікіпедія.

Удари по російських кораблях

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Як повідомляв Главред, ГУР провело операцію в окупованому Криму і знищило ракетний катер Чорноморського флоту РФ. Російський корабель "Івановец" зазнав пошкоджень унаслідок прямих влучень у корпус і затонув.

Дрон Sea Baby / Главред

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