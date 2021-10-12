100 днів роботи відкритого продажу землі: що змінилося на ринку українських чорноземів

Ціна землі в Україні зросла вдвічі / УНІАН

Після відкриття ринку землі українська земля подорожчала вдвічі. У середньому вартість гектара сільськогосподарської землі зросла до 44 тисяч гривень.

Як йдеться в сюжеті ТСН, найбільший попит на землю зафіксовано в Житомирській області. Однак при цьому найдорожча земля на Київщині. Є угоди по 240 тисяч гривень за гектар. І, як запевняють, прихильники земельної реформи, це тільки початок подорожчання українських чорноземів.

"Сьогодні вартість у Польщі гектара землі більше 10 тисяч євро. Україна тільки почала земельну реформу. Українська земля зростатиме у вартості щороку, щороку не менше 7-10 відсотків приросту", - зазначив міністр аграрної політики та продовольства України Роман Лещенко.

Нагадаємо, згідно із законом, до 2024 року купувати сільськогосподарську землю в Україні можуть тільки фізособи-громадяни країни і то не більше 100 гектарів в одні руки.

Також Кабінет Міністрів України прийняв проект постанови, який регламентує проведення електронних аукціонів для продажу земельних ділянок та набуття прав користування ними. Йдеться про електронний аукціон.