Українців закликали знищувати передавачі окупанта і показали, як вони виглядають

За допомогою таких пристроїв російські війська коригують ракетні удари, також за ними орієнтуються диверсанти.
Окупанти в різних місцях можуть встановлювати передавачі, за якими наводяться ракетні удари та орієнтуються диверсійні групи.
Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки України показав, як виглядають такі передавачі і закликав українців знищувати їх, якщо вони їх помітять.
"Увага! При виявленні – негайне знищення. Це передатчики! Апаратура наземного позиціювання на місцевості без прив'язки GPS! По ним наводяться ракетні удари та орієнтуються диверсійні групи", – йдеться у повідомленні Центру.столиця боротиметься з мародерами за законами воєнного часу – їх знешкоджуватимуть на місці без попередження. Він закликав жителів міста інформувати правоохоронців і військових про підозрілих осіб.
Раніше про таке ж рішення повідомляв мер Охтирки на Сумщині. Він зазначив, що в Охтирці за мародерство розстрілюватимуть на місці, також підняття цін на товари розглядатиметься як мародерство.
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Автор: Альона Вороніна