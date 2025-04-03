Росіяни захопили нові території у двох областях України – DeepState

Росіяни зуміли просунутися вперед у Донецькій і Запорізькій областях, повідомляє DeepState.

https://glavred.net/ukraine/rossiyane-zahvatili-novye-territorii-v-dvuh-oblastyah-ukrainy-deepstate-10652807.html Посилання скопійоване

ЗСУ відбивають атаки РФ / колаж: Главред, фото: 22 ОМБр

Важливо:

Росіяни зуміли просунутися вперед у двох областях

Загарбники просунулися в П'ятихатках і Андріївці

Підрозділи армії країни-агресора РФ зуміли просунутися вперед у двох областях України.

Про це йдеться в повідомленні в Telegram аналітичного ресурсу DeepState.

відео дня

Уточнюється, що росіяни зуміли просунутися вперед у Донецькій і Запорізькій областях.

Зокрема, наголошується, що російські загарбники просунулися в П'ятихатках і Андріївці.

"Ворог просунувся в П'ятихатках (Запорізька область) та Андріївці (Донецька область)", - йдеться в повідомленні.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося про те, що армія країни-агресора РФ розширює плацдарм на північний схід від Лиману Донецької області, однак відсутність механізованих атак свідчить про проблеми окупантів із технікою.

Як раніше повідомляв Главред, ЗСУ вдарили по пункту управління РФ у Світлодарську. ЗСУ прицільно вдарили по командному пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ. Пункт управління ворога розташовувався в тимчасово окупованому місті Світлодарськ Донецької області.

Раніше в ГУР розкрили, як командир РФ збрехав генералам про "успіхи" під Лиманом. Командир 67-ї мотострілецької дивізії збройних сил Росії набрехав генералам про успіхи окупантів під Лиманом Донецької області.

Більше новин:

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред