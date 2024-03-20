Росіяни закидають Сумщину КАБами, села спалюють до руїн - Зеленський

Лише від початку березня російські окупанти скинули майже 200 керованих бомб на Сумську область.

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З початку березня росіяни скинули на Сумщину майже 200 КАБів / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, pixabay

Російські окупанти знищують українські населені пункти на Сумщині. Лише від початку березня ворог скинув майже 200 керованих бомб на прикордонні території області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

Він додав, що всі ці бомби окупанти скинули на звичайні українські села та міста, били по цивільній інфраструктурі.

"Постійні російські спроби заведення ДРГ. Постійні терористичні обстріли та удари. Наші прикордонні села російська армія намагається просто спалити до руїн. Лише від початку цього березня й до сьогодні російська авіація скинула лише на громади Сумщини вже майже 200 керованих бомб", - сказав Зеленський. відео дня

Він акцентував на необхідності посилити українську ППО, щоб захистити українців від російського терору.

"На Сумщині, на нашій Чернігівщині, Харківщині, у Донецькій області, на Луганщині, у південних наших регіонах. Усюди, де це потрібно. Відповідні системи є в партнерів. Максимальне прискорення потрібне й щодо F-16 також. Я дякую всім, хто допомагає. Важливо, щоб великі країни, які мають необхідну зброю, справді були великими в захисті життя – не тримали цю зброю десь там, на складах чи зберіганні, а щоб "петріоти" та все інше реально працювало для порятунку життів людей", - сказав Зеленський.

Що таке КАби? Керована авіаційна бомба (КАБ) — один з видів авіаційних боєприпасів, авіаційна бомба, оснащена для підвищення влучності влучання в ціль аеродинамічними поверхнями та системою наведення, пише Вікіпедія. Вони є одним з основних видів високоточної зброї, оскільки поєднують високу точність влучення і значну потужність бойової частини. Маса бомби коливається від 500 кг до 1500 кг.

Вибухи в Сумах

У ніч на 6 березня в Сумах прогриміли масштабні вибухи. Росіяни вдарили по місту 3 "шахедами". Унаслідок цього в будинках вибито вікна, почалася пожежа. На щастя, загиблих немає. Також відомо про те, що було пошкоджено будівлі лікарень.

Уже наступного дня РФ вдарила по місту ракетою. Російські окупанти атакували об'єкти цивільної інфраструктури. Вибуховою хвилею було вибито вікна та двері в лікарні, центрі крові та Центрі екстреної медичної допомоги.

Увечері президент України Володимир Зеленський розповів про те, що внаслідок ракетного удару в Сумах є загиблі та поранені.

У ніч на 13 березня російський "Шахед" ударив у багатоквартирний будинок у Сумах. Там досі продовжують розбирати завали. Повністю знищено було 15 квартир, ще 15 - пошкоджено. Унаслідок удару загинули 3 людини, тіло ще однієї дівчини, яка жила на 5-му поверсі, не знайшли

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